Paola Di Benedetto e Fede sono tornati insieme: è ufficiale

Paola Di Benedetto e Federico Rossi di Benji e Fede sono tornati insieme

La notizia era nell’aria da tempo ma solo ora è arrivata l’ufficialità: Paola Di Benedetto e Federico Rossi sono di nuovo una coppia! A dare l’annuncio il cantante del duo Benji e Fede su Instagram, dove ha postato uno scatto romantico con l’ex Madre Natura di Ciao Darwin. La foto ha subito fatto incetta di like e commenti: in molti speravano in questo ritorno di fiamma. Soprattutto perché la rottura tra Paola e Fede è avvenuta in maniera brusca e improvvisa, dopo un anno di amore intenso e passionale, in grado di sopravvivere alle critiche e alle malelingue. Dopo la separazione l’artista ha fatto il possibile per riconquistare la modella e alla fine è riuscito nel suo intento!

La dolce dedica di Federico Rossi per Paola Di Benedetto

“Se sei le stelle io sono la Nasa, prima di tornare a casa… Ti verrò a cercare”, ha scritto Federico Rossi a corredo della foto che conferma il riavvicinamento a Paola Di Benedetto. Non è una frase casuale ma la strofa di una canzone che il giovane ha dedicato proprio alla fidanzata e che al momento non ha ancora pubblicato. Sarà forse inserita nel nuovo album di Benji e Fede, Good Vibes, in uscita il prossimo 18 ottobre?

Paola Di Benedetto torna da Fede: niente da fare per Andrea

Dunque, alla fine Paola Di Benedetto è tornata da Federico Rossi, per il quale l’amore è sempre stato forte. Nulla da fare per Andrea Damante, che ha corteggiato invano l’ex naufraga dell’Isola dei Famosi ad Ibiza.