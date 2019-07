Paola Di Benedetto, Fede scrive per lei una canzone? Il gesto dopo l’addio

Paola Di Benedetto e Fede si sono lasciati: il cantante fa un gesto importante

Paola Di Benedetto e Federico Rossi di Benji e Fede si sono lasciati. A dare l’annuncio sulla loro improvvisa rottura è stata la stessa ex naufraga dell’Isola dei Famosi. Nella mattinata dell’11 luglio, la ragazza ha deciso di rivelare ai suoi fan di non essere più la fidanzata del cantante. Attraverso una Storia su Instagram, Paola ha dichiarato che la sua storia d’amore con Fede è finita, senza troppi giri di parole. In particolare, la Di Benedetto parla di mancanza di rispetto e di fiducia, fattori molto importanti in una relazione che, a quanto parte, hanno causato la rottura. Non si conoscono, al momento, i dettagli ma da qualche tempo si parlava di crisi. Infatti, sono diversi i fan che spesso chiedevano alla coppia se andasse tutto per il meglio. Entrambi hanno sempre smentito queste voci, ma ecco che improvvisamente arriva l’annuncio che spiazza un po’ tutti. A distanza di qualche ora, Fede sembra voler fare un gesto romantico nei confronti di Paola!

Paola Di Benedetto e la rottura con Federico: il cantante di Benji e Fede condivide una canzone romantica

Dopo l’annuncio di Paola, che parla della sua rottura con Fede, quest’ultimo fa un gesto che lascia senza parole. Il cantante del duo Benji e Fede condivide, proprio nella serata di ieri, un audio particolare. Nelle sue Stories su Instagram, scendendo nel dettaglio, Federico pubblica una canzone su cui si esibisce lui stesso. Parole molto importanti quelle che canta Rossi, che sembrano riferirsi proprio alla sua storia con Paola. Infatti, ascoltando bene il brano, è possibile comprendere il riferimento alla fine della sua relazione con la Di Benedetto. Infatti, sono tanti i fan della coppia che collegano le frasi della canzone alla tristezza che Fede starebbe provando per la rottura con Paola. “Se non ti trovo più, ti verrò a cercare”, recita il ritornello del brano.

Federico Rossi condivide una canzone romantica: il gesto sembra riferirsi alla rottura con Paola

Nessuna conferma da parte di Federico, sebbene le parole sembrano fare un chiaro riferimento alla rottura con Paola. Nel frattempo, sono tanti i fan che danno il loro sostegno alla Di Benedetto, che sembrava aver ritrovato la serenità proprio a fianco del cantante. Per ora da parte di Federico non c’è stato alcun annuncio e nessun messaggio di spiegazioni. Non ci resta che attendere per scoprire cosa può essere accaduto tra loro.