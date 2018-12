Paola Caruso replica a famiglia e amici dell’ex fidanzato: “Ennesime bugie”

Paola Caruso: la reazione alle lettere di sorella e amici dell’ex Francesco

Com’era prevedibile, Paola Caruso non è rimasta in silenzio davanti alle accuse della sorella e degli amici dell’ex fidanzato Francesco. La Bonas di Avanti un altro ha inviato una lettera a Barbara d’Urso. Una missiva che la conduttrice non ha letto integralmente a Pomeriggio 5. “Lo farò quando Paola sarà ospite da me”, ha spiegato la napoletana. Che si è limitata – almeno per il momento – a leggere alcuni stralci del pezzo. Tra le righe, l’ex naufraga dell’Isola dei Famosi ha ribadito che quanto emerso nelle ultime ore sarebbero solo bugie e falsità sul suo conto.

Cosa avevano detto la sorella e gli amici di Francesco

In due lettere distinte arrivate alla redazione di Pomeriggio 5, la sorella e una coppia di amici di Francesco hanno accusato Paola Caruso di dire il falso. In particolare i tre si sono espressi riguardo il bambino segreto di Francesco, avuto nove anni fa da una relazione di gioventù. “Paola era al corrente fin dall’inizio della presenza di mio nipote. Non voglio più che un minore venga strumentalizzato a fini mediatici”, ha fatto sapere l’ex cognata della Caruso. Sulla stessa lunghezza d’onda la lettera degli amici di Francesco, che avrebbero frequentato la showgirl negli ultimi mesi: “Paola sapeva da sempre dell’esistenza di questo bambino anche se non ne era così felice. La famiglia di Francesco, e in particolare la mamma e la sorella, è molto presente nella vita di questo bambino”.

Paola Caruso incinta: il parto è previsto per febbraio

Nonostante i problemi, Paola Caruso sta portando avanti la gravidanza. Il bambino nascerà a fine febbraio e si chiamerà Nicola, come il padre adottivo della soubrette. La 32enne è stata infatti adottata e fino ad oggi non ha mai conosciuto i suoi genitori naturali.