Paola Caruso lettera a Pomeriggio 5 su ex e figlio, un nuovo segreto: “Solo per voi”

Cos’altro c’è da sapere sull’ex fidanzato di Paola Caruso? La lettera a Pomeriggio 5

Paola Caruso ha scritto una lettera per Barbara d’Urso. Qual è il suo contenuto? La conduttrice ha detto che verranno svelati nuovi segreti sull’ex fidanzato. La soubrette ha scelto la conduttrice per fare chiarezza sui fatti che le sono recentemente accaduti. Ha avuto un periodo difficile, la Caruso, ma ha trovato la forza per andare avanti col sorriso grazie a quel figlio che porta in grembo. È all’ottavo mese di gravidanza e fortunatamente non c’è stata nessuna complicanza. Paola sta benissimo, il suo bambino anche. Ma questo non significa che la Caruso non voglia rivelare retroscena sulla storia con l’ex fidanzato, per questa ragione ha scritto una lunga lettera alla d’Urso, che ne ha parlato per la prima volta a Pomeriggio 5.

Barbara d’Urso a Pomeriggio 5, annuncio della lettera misteriosa di Paola Caruso

Durante la diretta di oggi di Pomeriggio 5, Barbara d’Urso ha fatto riferimento non solo due o tre volte alla lettera di Paola Caruso sull’ex fidanzato e il figlio e sembrava proprio che l’avrebbe letta a fine puntata… e invece no! La d’Urso ha salutato tutti così: “Porterò questa lettera a Domenica Live. Solo per voi!”. Peccato che alcuni utenti di Twitter siano rimasti molto delusi: “Dalle 17 dice che avrebbe letto la lettera shock di di Paola Caruso e alle 18.45 dice che la porta domenica a Domenica Live”; “Barbara, non aspettare domenica! Io non vivo se non so i ca**i di Paola Caruso!”. Ha però tenuto fede alla promessa di annunciare i quattro concorrenti NIP dell’Isola dei Famosi 2019!

Paola Caruso gossip: un’altra bomba sta per esplodere!

Barbara d’Urso ci leggerà questa lettera sull’ex fidanzato di Paola Caruso a Domenica Live, dunque. Dopo poche ore, ci sarà la seconda puntata de La Dottoressa Giò, una fiction che è stata accolta tiepidamente dai telespettatori. Farà meglio la prossima volta? La d’Urso sa sempre come catalizzare su di sé l’attenzione… adesso non ci resta che sapere cosa ha scritto Paola Caruso in quella lettera e cosa succederà a Giorgia Basile!