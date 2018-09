Paola Caruso incinta, parla l’ex Francesco: “Le cose sono andate diversamente, nessuno è scappato”

Paola Caruso incinta, parla il padre del bambino: “Le cose sono andate diversamente”

Dopo le dichiarazioni di Paola Caruso sulla sua gravidanza è ora il turno dell’ex compagno Francesco. Il ragazzo ha rotto il silenzio su Instagram. Tra le sue storie il giovane ha affermato che le cose sono andate diversamente da come le ha raccontate l’ex naufraga dell’Isola dei Famosi. “Come in tutte le cose, bisognerebbe sentire le due versioni. Io posso solo dire che non è vero nulla di quello che stanno dicendo sul mio conto, perché le cose sono andate diversamente e soprattutto nessuno è scappato. Per il resto, non avendo bisogno di visibilità, ci sono già i miei avvocati italiani pronti a presentare la mia versione dei fatti“, ha scritto Francesco. Negli ultimi giorni l’imprenditore è stato preso di mira sui social network per quanto raccontato dalla Caruso. Al momento quest’ultima non ha replicato alla dichiarazione dell’ex ma ha fatto sapere ai suoi fan che dovrà ricorrere presto al test del dna.

Perché Paola Caruso deve fare il test del dna

“Il test del dna serve perché lui dice che non è suo”, ha spiegato Paola Caruso su Instagram. La soubrette ha scoperto di essere incinta in Africa, durante le registrazioni della nuova edizione di Pechino Express, al quale ha partecipato in coppia con l’amico Tommaso Zorzi. “L’ho detto subito al mio compagno ed era al settimo cielo. Vivevamo insieme a casa sua, era tutto perfetto, poi durante l’estate se n’è andato senza dire niente e ha mandato i carabinieri e sua sorella a buttarmi fuori di casa”, ha confidato l’ex Bonas di Avanti un altro al settimanale Chi.

Chi è Francesco, l’ex compagno di Paola Caruso

L’ormai ex fidanzato di Paola Caruso è un imprenditore che si occupa di supermercati. Ha 28 anni (Paola invece 33) ed è calabrese come l’opinionista di Barbara d’Urso. Il primo incontro tra i due è avvenuto in maniera del tutto casuale all’aeroporto di Lamezia Terme.