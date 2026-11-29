Ennesima ospitata di Paola Caruso a Verissimo e ancora lacrime. Le volte che la 41enne è stata intervistata da Silvia Toffanin ormai non si contano più. E non a caso sui social molti utenti, spesso con toni da protesta, si chiedono il motivo di cotanta attenzione riservata all’ex gieffina vip. Al di là di tale mistero, la showgirl calabrese è tornata ad aggiornare sullo stato di salute di suo figlio Michele, 7 anni. Il piccolo, nel 2022, mentre si trovava in vacanza a Sharm el-Sheikh con la madre ha subito una lesione al nervo sciatico. A detta di Caruso, la causa è stata un’iniezione sbagliata somministrata da un medico locale per curare la febbre.

Paola Caruso a Verissimo di nuovo in lacrime: suo figlio ha iniziato a giocare a calcio

“Siamo tornati negli Stati Uniti per un controllo, a distanza di un anno e mezzo dall’ultimo intervento”, ha riferito Caruso, ribadendo che il problema del bimbo “è permanente e che a oggi la medicina non ha modo di riparare al danno fatto”. “Ma con gli interventi si può arrivare a una soluzione, per aiutarlo a condurre una vita normale”, ha aggiunto la 41enne. Ha inoltre spiegato che Michele dovrà sottoporsi a degli interventi anche in futuro, almeno fino al termine del suo sviluppo.

“Il piede è solo più piccolo rispetto all’altro – ha proseguito Caruso piangendo – Per i medici è meglio fermarsi al momento. Servirà un altro intervento al piede, ma solo in futuro”. L’ex gieffina vip ha anche raccontato che il figlio ha cominciato a fare sport: “Lo sognava da sempre e i medici mi hanno detto che gli farà solo bene. È tornato a vivere, come tutti gli altri bambini”.

Paola Caruso parla della madre deceduta e del nuovo compagno Fabio Talin: crisi rientrata

La showgirl ha confidato a Silvia Toffanin che oggi, dopo molti anni difficili, sente di aver trovato serenità e tranquillità. Spazio poi al ricordo di sua madre, la signora Wanda, morta nel 2025 dopo aver lottato contro l’Alzheimer. “Io sono sicura che lei se n’è andata perché aveva una missione, proteggermi. In questo anno la mia vita è cambiata e non può essere un caso”, ha dichiarato.

A proposito della battaglia contro la malattia, ha evidenziato che il morbo di Alzheimer è una malattia che consuma, aggiungendo che una delle cose che più le mancano è sentire il profumo della mamma. Ha inoltre un rimpianto, ossia che Wanda non abbia potuto godersi per molto tempo il nipotino.

Il discorso è poi stato dirottato sul versante sentimentale. Da mesi Caruso fa coppia con l’imprenditore Fabio Talin. Quest’estate pare che ci sia stata una forte crisi che avrebbe rischiato di far saltare la relazione. Era stata la stessa showgirl a lasciarlo intendere chiaramente attraverso un paio di post sui social. Dopo pochi giorni è tornato il sereno. Oggi con l’imprenditore tutto procede a gonfie vele. Paola è molto contenta anche del legame che si è creato tra Talin e Michele: “Vanno d’accordo, sono proprio in sintonia e questo mi rende davvero serena e felice”.