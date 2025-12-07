Paola Caruso distrutta a Verissimo, morta la madre: gesto di Toffanin e critiche feroci

Ennesima ospitata di Paola Caruso a Verissimo e ancora lacrime. La showgirl si è presentata da Silvia Toffanin annunciando la morte della sua madre adottiva, Wanda. Già settimane fa aveva riferito, sempre nel rotocalco di Canale 5, che la donna era molto malata. Tuttavia non ci si aspettava che si spegnesse all’improvviso. La ‘Bonas’ di Avanti un altro ha raccontato che pochi giorni fa ha ricevuto una chiamata dalla clinica in cui era ricoverata sua mamma. Il personale sanitario l’ha messa al corrente della scomparsa e, inevitabilmente, per Paola si è aperto il baratro del dolore.

Paola Caruso, morta la madre adottiva: l’annuncio in lacrime

La showgirl ha parlato, piangendo, di una sofferenza “inaspettata e devastante”. “La vita mi ha messo troppo alla prova, sono esausta. Sto vivendo un incubo, ancora non mi sono resa conto. Un accanimento che sta succedendo tutto in fretta, non riesco ad avere un po’ di pace. Tutto in salita”, ha aggiunto Caruso, che, negli ultimi mesi, è stata ospitata svariate volte a Verissimo, raccontando la vicenda clinica di suo figlio Michele, il quale ha riportato un danno permanente al nervo sciatico.

“La perdita di un genitore è un dolore enorme, non ho ancora metabolizzato la sua perdita. Se n’è andata così. Ho fatto di tutto per aiutarla, l’ho fatta operare e l’avevo spostata in una struttura vicino casa”, ha confessato la ‘Bonas’ a Silvia Toffanin. Il decesso della madre si è verificato la scorsa domenica, a distanza di soli due giorni dal ricovero nella clinica di cui ha fatto menzione Paola.

“Domenica – ha ricordato – dopo due giorni che era entrata, mi hanno chiamata all’una per dirmi che si era spenta. Pensavo fosse uno scherzo, ho chiuso il telefono. L’avevo vista il giorno prima!”. Toffanin, commossa, si è alzata dalla sua postazione ed ha abbracciato l’ospite in lacrime. Dopodiché Caruso ha aggiunto che lunedì avrebbe portato il figlio a vedere la nonna. Purtroppo non c’è stato alcun incontro, in quanto Wanda se ne è andata prima.

“Quel giorno tremavo, sudavo, non sono tornata a casa perché è stato tremendo. Pensavo di morire”, ha dichiarato sempre il volto di Avanti un altro!. E ancora, ha rivelato che per giorni non è riuscita a trovare il coraggio di dire a Michele che la nonna era deceduta. Lo ha messo al corrente della dipartita soltanto il giorno prima che si svolgessero i funerali: “È stato bravissimo, è stato solido tutto il tempo, poi appena siamo entrati in macchina, finito il funerale, è scoppiato a piangere”.

Critiche a Paola Caruso e a Verissimo

L’ospitata, sui social, è stata molto commentata. Da un lato chi ha esternato la propria vicinanza e la propria compassione nei confronti della showgirl, dall’altro chi l’ha criticata apertamente, sostenendo che spettacolizzi spesso ciò che di negativo le capita a livello privato.

“Patetica, ogni occasione dalla Toffanin a farci un pianto e raccontare i ca*** suoi. Dategli un lavoro impiegatizio, basta vederla in tv”, ha tuonato un utente. Gli ha fatto eco subito un altro: “Esempio evidente di chi per qualche spicciolo ha deciso di monetizzare tutto della sua vita, la madre adottiva, la gravidanza, i problemi del figlio, i drammi amorosi e ora pure la morte della madre. Sinceramente è incommentabile”. Molti altri commenti simili sono stati digitati. C’è anche chi ha attaccato Verissimo e la padrona di casa del programma: “Caruso a spettacolarizzare la morte della madre: brava Silvia, che conduttrice sensibile”.