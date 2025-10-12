Paola Caruso, il dramma della madre: “La vedo morire di fame, è un vegetale”

Ennesima ospitata a Verissimo per Paola Caruso. La showgirl, che ormai nella trasmissione di Silvia Toffanin è di casa, ha aggiornato sulle condizioni di salute di suo figlio Michele, 6 anni. Il bimbo, nel 2022, ha subito una lesione al nervo sciatico a causa di un’iniezione sbagliata eseguita da un medico nel corso di una vacanza in Egitto. La 40enne catanzarese ha anche raccontato che la sua madre adottiva, Wanda, sta molto male ed è ricoverata in stato vegetativo.

Paola Caruso a Verissimo, come sta il figlio Michele

“Come sta Michele? Va meglio, anche se il danno che ha è definitivo. Il nervo sciatico nessuno mai glielo ridarà. Però grazie all’intervento negli Stati Uniti non indossa più il tutore. Normale non lo sarà più, non sarà più come era prima. Però adesso si sente come gli altri”, ha dichiarato Caruso a Verissimo, aggiungendo che nei prossimi mesi dovrà tornare negli Usa per far svolgere al bimbo ulteriori controlli. Il piccolo si dovrà sottoporre poi a un altro intervento: “Dovrà fare un’altra operazione a livello osseo, dovranno rompere tutto, inserire viti, etc. Probabilmente andremo in America quando finisce l’anno scolastico”.

E ancora: “Anche se so che non tornerà mai come prima, sono felice perché un po’ mi sono liberata dai sensi di colpa. Alcuni giorni sto ancora male perché penso che sia colpa mia, poi nei giorni sì non ci penso. Ma credo che questa cosa me la trascinerò per sempre”.

Paola Caruso, la madre è gravemente malata: “Non si muove quasi più”

Il volto di Avanti un altro! ha poi narrato in lacrime che sua mamma Wanda non sta bene: “Lei è malata da anni di Alzheimer. La vedo sfiorire e non posso fare niente. Per il problema di mio figlio posso lottare, per quello di mia mamma no. Ora è ricoverata in ospedale da più di un mese. Non si muove quasi più, è allettata”.

“Ha avuto un trombo che le è arrivato ai polmoni – ha aggiunto -. Io sono andata fuori di testa, è successo tutto così in fretta. Non sono pronta a perderla, non voglio. Non mangia più, il cervello non comanda più e non deglutisce. Come si fa a vedere un genitore morire di fame? Non la sopporterei una cosa così. Ho quindi combattuto per farle mettere la peg (Gastrostomia Endoscopica Percutanea, ndr) per l’alimentazione. Lei è un vegetale, ma capisce. Io devo fare di tutto per farla stare con me e con mio figlio. L’hanno operata di recente e l’intervento è andato bene. Sono felice. I medici dicono che è stata forte. Almeno ha ripreso a mangiare”.

La sua madre biologica Imma le sta dando una mano? “Credevo che stesse più vicina a me e Michele. Invece ha da fare e non può”. Infine, Caruso ha parlato del matrimonio saltato con l’ex fidanzato. “Mi dovevo sposare, sì. Lui è sparito, è tornato con la compagna. Forse è meglio che è andata così, altrimenti avrei fatto un altro danno a me e a mio figlio. Ci saremmo dovuti sposare il 9 luglio, lui invece era con lei. Più sentito, zero. Da quando l’ho bloccato, zero”, ha concluso Caruso.