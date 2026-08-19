Paola Caruso, già scaricato il fidanzato Fabio Talin? “Non amata con cuore puro, scelgo mio figlio”

Sembrerebbe essere tornata single Paola Caruso. La storia con l’imprenditore Fabio Talin si sarebbe conclusa. I condizionali sono d’obbligo, ma lo sfogo scritto dalla showgirl nelle ultime ore su Instagram non lascia molti dubbi. La 41enne ha pubblicato una storia in cui non ha menzionato esplicitamente il 60enne. Tuttavia pare essersi rivolta proprio a lui quando ha dichiarato che qualcuno non la ama con un “cuore vero e puro”.

Paola Caruso e Fabio Talin si sono lasciati? Lei si sfoga su Instagram

“Evidentemente, la felicità di un sogno non è per tutti in questa vita”, ha esordito l’ex Bonas di Avanti un altro, aggiungendo che ci sono donne che “nascono con un destino”. Ha poi raccontato che lei non ha una famiglia che in questo periodo la può aiutare con suo figlio Michele. “E chi non capisce questo, evidentemente, non mi ama con un cuore vero e puro”, ha chiosato. “Io sceglierò sempre mio figlio, su tutto e tutti”, ha concluso.

Come detto, nessun riferimento esplicito a Talin, ma è lecito ritenere che il messaggio sia stato rivolto all’imprenditore. Anche perché su Instagram, controllando tra i profili seguiti da Paola, non c’è più traccia del 60enne.

Paola Caruso: dal matrimonio saltato con Gianmarco al legame con Fabio Talin

Paola e Fabio sono usciti allo scoperto a inizio 2026, prima della partecipazione di Caruso al Grande Fratello Vip. La relazione, sui social, aveva fatto incetta di critiche. Numerosi utenti avevano puntato il dito contro la showgirl per i 19 anni di differenza d’età con il fidanzato. Lei aveva replicato a muso duro, spiegando di aver trovato la felicità, che se la stava godendo e che non si sarebbe curata dei biasimi.

Furono molti anche quelli che accusarono Caruso di aver intrecciato una storia con il 60enne per via delle disponibilità economiche di lui. Anche in questo caso, l’ex gieffina aveva risposto a tono, sottolineando di essere profondamente innamorata. Sembra ora che quel sentimento sia già evaporato.

Qualora la rottura fosse confermata, si sarebbe di fronte a una sorta di déjà vu. Caruso, prima di legarsi a Talin, è stata legata a un uomo di nome Gianmarco. In tv annunciò addirittura che l’avrebbe sposato e che aveva già fissato la data del matrimonio. Dopo qualche mese, cambiò tutto: le nozze, sempre a detta della showgirl, furono annullate. La love story scoppiò.