Paola Caruso ha un nuovo fidanzato: chi è, la differenza d’età, le critiche e la reazione della showgirl

Paola Caruso è uscita allo scoperto con il suo nuovo fidanzato. L’ex Bonas di Avanti un Altro ha annunciato di aver ritrovato l’amore attraverso un post su Instagram, in cui si è immortalata con il ‘cavaliere’ che l’ha stregata. Di chi si tratta? Di Fabio Talin, imprenditore 60enne (19 anni in più della showgirl) ed ex pilota di auto da corsa. La relazione è iniziata da almeno un mese e mezzo, visto che la prima apparizione dei due risale a Capodanno. “January in love“, ha scritto sui social Caruso a corredo della foto tramite cui ha ufficializzato il nuovo legame sentimentale. Talin attualmente ricopre il ruolo di amministratore delegato della società Truestar Group, che è attiva nel settore degli aeroporti. Vivrebbe a Saint Moritz. Nel 2025 la sua società si è aggiudicata la gestione dell’aeroporto di Cinquale, in Versilia.

Paola Caruso si è fidanzata con Fabio Talin, critiche sui social: le repliche della showgirl

Non appena la showgirl ha rivelato il volto del nuovo compagno, tantissimi follower che la seguono hanno commentato la vicenda. Tanti suoi fan le hanno augurato il meglio dopo il periodo difficile vissuto a fine 2025 in cui ha perso l’amata madre adottiva. Altri utenti l’hanno criticata, facendo del sarcasmo sulla differenza di età e ironizzando sulle eventuali ospitate televisive di cui potrebbe essere protagonista a breve Paola. Magari a Verissimo, dove ormai è una presenza familiare. E infatti c’è chi provocatoriamente l’ha pungolata su tale questione.

“Poi va a frignare in TV a Verissimo”, ha commentato una signora di nome Brunella. Pronta la replica di Caruso che ha sfoderato l’arma dell’ironia: “Mamma mia che ripetitività, un po’ di fantasia almeno nelle cattiverie”. Una donna di nome Katia le ha scritto che per scaramanzia lei non avrebbe pubblicato la foto con Talin e, sempre per scaramanzia, l’ha invitata a non andare più a Verissimo, aggiungendo parole al veleno: “Ma so che per soldi si andrebbe…”

Anche in questo caso Paola ha risposto per le rime: “La scaramanzia, indipendentemente, mi accompagna sempre. Troppo invidia genera il cuore buono e puro. Ma la luce anche se tardi vince sempre sulle tenebre”. Il riferimento di Katia alla scaramanzia nasce dal fatto che l’ultima volta che la showgirl ha annunciato un fidanzamento da Silvia Toffanin, con tanto di data di matrimonio già decisa, ha poi subito una batosta cocente. In particolare spiegò che le nozze erano saltate e raccontò che l’uomo con cui aveva una relazione l’aveva delusa.

C’è poi chi ha sussurrato parole velenose per la differenza di età con Talin, alludendo che Caruso si sceglie compagni facoltosi per ricevere regali di lusso. Così l’utente Sofia: “Ma sì, giusto qualche anno in più, ma che importa basta che ci sono borse, bracciali Hermes. Paola hai trovato l’amore”. “Le borse le ho da anni e i bracciali di Hermès mai avuti. Un paio di occhiali?”, la reazione della showgirl.

Non solo critiche. Molti fan si sono complimentati con Caruso, dicendo che con Talin forma una “bellissima coppia” e scrivendo che lui è un “uomo di classe”. “Next level”, la chiosa festante di Paola in riferimento al nuovo fidanzato.

Il matrimonio saltato con Gianmarco: cosa è successo

Prima di incontrare Talin, la showgirl ha vissuto una relazione con un uomo di nome Gianmarco, ossia colui che avrebbe dovuto sposare. “Era tutto pronto, ho investito 2 anni della mia vita, ma in questi mesi ho scoperto delle cose che mi hanno lasciata basita”, aveva rivelato Caruso a Verissimo nel rendere noto che non ci sarebbe stato alcun matrimonio. “Eravamo in una relazione a 4 e io non ne sapevo niente. Io, lui, la madre di suo figlio e la quarta persona è il padre di mio figlio. Non ho più parole”, aveva aggiunto Paola.