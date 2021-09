Panicucci e Bacini attaccati: “A Venezia cani e porci”, replica da antologia

Puntuali come un orologio svizzero sono arrivati gli haters che un giorno si e l’altro pure si divertono ad attaccare Marco Bacini e Federica Panicucci. Una volta perché dicono che lui “non sia poi tanto bello”, una volta perché sostengono che “se la tirano”, un’altra volta perché ad “avere i soldi è facile” (che poi, alla fine, mica è un crimine essere ricchi. Ma evidentemente per qualcuno sì), Ebbene, mancava soltanto l’attacco ai due per il fatto di essere stati sul red carpet della Mostra del Cinema di Venezia nei giorni scorsi. Nessun problema, gli ‘odiatori’ si sono fatti vivi anche su tale episodio di recente. Peccato che Bacini non sia uomo da farsi mettere all’angolo. E infatti ha replicato con una risposta da antologia. D’altra parte sono ormai note le sue pizzicate sarcastiche agli haters – ma dense di eleganza – tra i fan che lo seguono.

La conduttrice di Mattino Cinque, dopo essere stata in laguna, ha pubblicato su Instagram delle fotografie del giorno in cui è sbarcata a Venezia con il compagno, sfilando sul prestigioso tappeto rosso (esatto, sul red carpet, da anni, non ci sono solo attori e registi. Il motivo è arcinoto). Qualcuno ha storto il naso e ha fatto piovere volgarità sotto al post. “Cioè, a questa parata cani e porci“, il commento di una utente poco avvezza alle buone maniere e al bon ton. Ci ha pensato Bacini a darle una lezione, rispondendo per le rime, ma senza perdere garbo e classe.

“Non direi, Lei (si noti la maiuscola utilizzata dall’imprenditore, ndr) per esempio non si è vista e sono sicuro appartenga ad una delle due categorie, sperando di non offendere le due categorie. Buona giornata”. Così Bacini, che ha steso e affondato l’hater in questione. Il ‘flash’ ha raccolto ampio consenso tra i fan della coppia che ormai sono abituati alle ‘folgorazioni’ dell’uomo di affari.

Nel loro soggiorno a Venezia, Federica e Marco hanno pernottato nel lussuoso The Gritti Palace, consumando una cena a base di delizie di pesce. Il tutto immortalato su Instagram dalla Panicucci. L’hotel è roba da favola, con prezzi a camera che vanno da circa mille euro per trascorrere una notte, fino a oltre undicimila euro, laddove si voglia prenotare una Suite Royal con vista sul Canal Grande.