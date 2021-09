Venezia, Panicucci incanta il red carpet: foto e dove dimora (prezzi stellari)

In laguna, nelle scorse ore, sono sbarcati Marco Bacini e Federica Panicucci. La coppia, dopo aver depositato i bagagli nel lussuoso The Gritti Palace – sito in Campo Santa Maria del Giglio, con vista superba sul Canal Grande -, si è diretta sul red carpet della Mostra del Cinema di Venezia, evento in corso da mercoledì 1 settembre fino a sabato 11. La conduttrice di Mattino Cinque (in sella al talk tornerà dal 20 settembre, prendendo il testimone da Simona Branchetti) e il compagno hanno incantato sul tappeto rosso. Lui, come al solito tanto sobrio quanto elegante, ha sfoggiato un papillon scuro, abbinato a una camicia bianca. Federica ha invece indossato un sontuoso abito di Antonio Riva; un vestito bianco da favola, fasciato in vita con una cinta nera e tagliato sul corpetto. C’è chi ha visto nella scelta della Panicucci un’anticipazione di quel che si potrebbe vedere nelle future nozze con l’imprenditore.

Capitolo alloggio: Federica e Marco, dopo aver sfilato sul red carpet, sono tornati al The Gritti Palace, consumando una cena a base di pesce. Il tutto immortalato su Instagram, dove si è potuta ammirare la magia offerta da Venezia, sempre fascinosa, romantica e attraente. L’albergo per cui ha optato la coppia non è proprio accessibile a tutti, avendo dei prezzi a dir poco ‘proibitivi’ per i comuni mortali. Di che cifre stiamo parlando? Una notte, in camera matrimoniale, parte da circa 1.000 euro. Si può però anche salire oltre i 10.000mila se si vuol fruire di tutti i comfort di una suite.

In particolare, se uno decidesse oggi di andare a Venezia e pernottare nella struttura, queste sono le tariffe per una singola notte: un letto matrimoniale King, Camera Deluxe, viene proposto a 1.100 euro. Un letto matrimoniale Queen, Camera in stile veneziano, è godibile a partire 1.175 euro. Si sale poi vorticosamente di prezzo se si opta per un letto matrimoniale King, Vista sul Canal Grande, Suite sul Canal Grande: in questo caso bisogna sborsare 10.500 euro. Infine, per i paperonissimi, c’è un letto matrimoniale King, Vista sul Canal Grande, Suite Royal, a partire da 11.500 euro.