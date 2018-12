Panariello sulla fidanzata Claudia: “Mi dà serenità e grande equilibrio”

Giorgio Panariello a Verissimo parla della fidanzata Claudia: “Stiamo insieme da tre anni”

Giorgio Panariello ha raggiunto la serenità nella sua vita privata. Tutto merito di Claudia, la ragazza che sta accanto al comico da ormai tre anni. L’amico di Carlo Conti e Leonardo Pieraccioni si è sbottonato sulla sua vita sentimentale a Verissimo. Nel salotto di Silvia Toffanin si è mostrato felice e soddisfatto per aver incontrato l’amore della sua vita, quello in grado di regalargli tranquillità e capire le esigenze del suo lavoro. “Sono fidanzato da tre anni con Claudia. Sto molto bene con lei. Mi dà serenità e grande equilibrio e questo è importantissimo”, ha confidato il toscano.

Le parole d’amore di Giorgio Panariello per la fidanzata Claudia

“La serenità è una cosa che ho inseguito a lungo e finalmente l’ho trovata. Claudia è una persona che mi lascia fare il mio lavoro serenamente, senza pressioni. Questo è importantissimo per persone che fanno questo lavoro, che assorbe completamente”, ha aggiunto Panariello. Ma chi è Claudia? Una modella di Bergamo di 34 anni: fisicamente assomiglia molto a Belen Rodriguez. La giovane non si è mai mostrata pubblicamente con Giorgio: i due hanno scelto di vivere questo amore lontano dai riflettori.

Giorgio Panariello vita privata: il sogno di avere un figlio

All’età di 58 anni, Panariello non è ancora diventato padre. In una recente intervista per il settimanale Vero ha dichiarato: “Credo che sarei un buon padre. Probabilmente però ho saltato il momento giusto, ho pensato forse troppo a me stesso e al lavoro. Per fare un figlio adesso occorre pensarci molto bene”.