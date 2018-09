Giorgio Panariello papà: “Forse ora è tardi per avere un figlio”

Giorgio Panariello mai stato papà: “Credo che sarei un buon padre, lo sento ma…”

L’amatissimo attore comico Giorgio Panariello è adesso in tv perché componente della giuria del programma di grande successo di Rai Uno chiamato Tale e Quale Show e condotto da Carlo Conti, grande amico del comico, oltre che collega. Panariello siede al tavolo dei giudici assieme a Loretta Goggi e Vincenzo Salemme commentando e valutando le esibizioni dei concorrenti in gara nel programma in cui bisogna imitare al meglio dei personaggi famosi. Giorgio Panariello è stato intervistato dal settimanale Vero a cui ha confessato delle parole davvero toccanti sull’argomento ‘figli’. L’attore qui afferma di essere uno zio premuroso e affettuoso di Martina e Matteo, rispettivamente figli di Leonardo Pieraccioni e Carlo Conti. Ma il comico non è mai diventato papà. “Credo che sarei un po’ padre, lo sento” confessa Giorgio Panariello nell’intervista per il settimanale.

Giorgio Panariello: il motivo per cui sarebbe troppo tardi per avere un figlio e cosa ha impedito all’attore di diventare padre

L’attore Giorgio Panariello pensa che potrebbe essere un buon padre. “Forse lo percepisco anche dal rapporto che ho con gli animali“ aggiunge. “Probabilmente però ho saltato il momento giusto, ho pensato forse troppo a me stesso e al lavoro“ confessa l’amatissimo Giorgio Panariello. “Per fare un figlio adesso occorre pensarci molto bene“ spiega il comico motivando il perché non è diventato padre. Parole sicuramente molto toccanti e inaspettate quelle pronunciate da Giorgio Panariello.

Giorgio Panariello: cosa pensano i suoi amici in proposito

“Leonardo (Pieraccioni) la prima domanda che mi fa quando mi vede con una nuova ragazza è: ‘Ma questa te la sposi?’ E lo dice lui che non si è mai sposato” racconta ancora Giorgio Panariello nell’intervista al settimanale. “Forse se mi sposo io, si convince pure lui” aggiunge poi l’attore.