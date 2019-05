Pamela Prati torna a Verissimo dopo il matrimonio rinviato

Pamela Prati news: nuova intervista a Verissimo sabato 11 maggio 2019

Pamela Prati sarà di nuovo a Verissimo sabato 11 maggio 2019. A rivelarlo Barbara d’Urso nel corso della puntata di Live-Non è la d’Urso trasmessa da Canale 5 mercoledì 8 maggio. La soubrette sarda sarà protagonista del salotto di Silvia Toffanin per chiarire le ultime news sul matrimonio rinviato con Marco Caltagirone. Matrimonio rinviato ufficialmente, come annunciato dalla manager della Prati, per colpa dei recenti problemi di salute della primadonna del Bagaglino. Che, seppur afflitta e amareggiata, non ha perso la forza e determinazione e continua a difendere la sua love story sui social network e in particolare su Instagram, come potete vedere nel video più in basso.

Le ultime parole di Pamela Prati sul matrimonio rinviato

“Il matrimonio è rinviato a data da destinarsi. Pamela sta male, ha perso non so quanti chili, ha bisogno di riposare e Marco, che si trovava all’estero, sta tornando in Italia per starle accanto. Il matrimonio si farà più in là, ma la data non è ancora stata fissata”, ha dichiarato al settimanale Oggi Pamela Perricciolo, manager della Prati insieme a Eliana Michelazzo, ex corteggiatrice di Federico Mastrostefano a Uomini e Donne.

Valeria Marini difende Pamela Prati dalle critiche

Tra accusatori e detrattori, c’è chi ha preso le difese di Pamela Prati. È il caso di Valeria Marini, che con la stampa si è schierata dalla parte dell’amica e collega. “Non posso pensare che sia tutta finzione. È una donna incapace di ordire trame simili… La conosco troppo bene per pensare che possa aver fatto una cosa simile: lei è una vittima di qualcuno o qualcosa. Non si merita di trovarsi in una situazione simile, lei non ha malizia”, ha assicurato Valeria.