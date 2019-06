Pamela Prati revoca il mandato al suo avvocato dopo Live-Non è la d’Urso

By

Pamela Prati news: l’ultima decisione della showgirl

Non si placa la bufera su Pamela Prati. Dopo la mancata intervista a Live-Non è la d’Urso, saltata all’ultimo a causa del cachet, la soubrette ha deciso di revocare il mandato al suo avvocato Irene della Rocca. A farlo sapere è Dagospia, il primo che ha parlato del finto matrimonio tra Pamela e Mark Caltagirone. Stando a quello che si legge sul sito la prima donna del Bagaglino ha revocato il mandato all’avvocato della Rocca, che l’aveva accompagnata a Milano e che ieri pomeriggio ha inviato al produttore del programma di Barbara d’Urso il famigerato messaggio con la richiesta di un compenso esorbitante. A quanto pare il tutto sarebbe avvenuto all’insaputa della showgirl e senza la sua autorizzazione. La Prati era infatti intenzionata a rilasciare la sua versione dei fatti a titolo gratuito, senza alcuna retribuzione se non il rimborso spese per il suo pernottamento a Milano.

Pamela Prati torna a Live-Non è la d’Urso la settimana prossima?

Dopo questa ultima decisione, Pamela Prati è finalmente pronta a farsi intervistare da Barbara d’Urso a Live-Non è la d’Urso? È probabile che la showgirl corra ai ripari dopo quanto accaduto mercoledì 12 giugno, quando la sua intervista è saltata a poche ore dalla diretta. Un risvolto che nessuno si aspettava, a partire dalla d’Urso che non l’ha presa decisamente bene.

Pamela Prati e le ultime dichiarazioni al settimanale Chi

Negli scorsi giorni Pamela Prati ha rilasciato un’intervista al settimanale Chi nella quale ha chiarito il suo punto di vista sulla faccenda. La ballerina ha sottolineato per l’ennesima volta di essere una vittima e non una complice di Eliana Michelazzo e Pamela Perricciolo, detta Donna Pamela.