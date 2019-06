Barbara d’Urso spiega perché Pamela Prati non si è presentata a Live-Non è la d’Urso

Come anticipato da Fanpage, Pamela Prati ha deciso di disertare all’ultimo l’ospitata a Live-Non è la d’Urso. Una decisione che poco c’entra con lo stress di questi mesi. Nel corso della puntata Barbara d’Urso ha spiegato che la collega ha scelto di non presentarsi più in quanto non è stato raggiunto un accordo economico. Accordo che, come sottolineato dalla presentratrice, non doveva esserci fin dall’inizio. Pamela, come sottolineato dalla d’Urso, si era proposta con i suoi legali per un’intervista a titolo gratuito. Prima della diretta del mercoledì sera si era addirittura presentata in studio per parlare privatamente con Barbarella ma a poche ore di distanza qualcosa è cambiato.

Il racconto di Barbara d’Urso su Pamela Prati

“Gli avvocati di Pamela Prati ci hanno scritto per chiedere di avere una sua replica, una sua intervista a titolo gratuito. Pamela voleva tornare qui dopo quanto successo l’ultima volta per spiegare e dare la sua versione dei fatti. La Prati ha però posto una condizione: quella di vedermi prima per farmi vedere dei messaggi”, ha raccontato Barbara d’Urso. “Ieri sera, durante le prove di Live-Non è la d’Urso, Pamela è venuta qui e abbiamo chiacchierato per un’ora e mezza. Era tranquilla e mi ha fatto vedere molte cose. Poi è andata via con le sue avvocatesse nell’albergo messo a disposizione dalla nostra produzione come rimborso spese. Il giorno dopo sono arrivate delle richieste strane“, ha aggiunto la conduttrice napoletana.

Pamela Prati ha chiesto un cachet per la sua intervista

“Questa mattina i suoi legali ci hanno prima chiesto di avere le domande scritte anticipatamente, poi mi hanno chiesto di mettermi dalla sua parte e di abbracciarla a fine intervista. Subito dopo hanno chiesto decine, decine, decine di migliaia di euro per questa intervista. E noi abbiamo rifiutato”, ha concluso Barbara d’Urso. Il rapporto con Pamela Prati è incrinato per sempre?