Pamela Prati in pubblico dopo lo scandalo: sfida a tennis con Ronn Moss

Pamela Prati in pubblico dopo lo scandalo: la partita a tennis con Ronn Moss

A distanza di mesi dallo scoppio dello scandalo del matrimonio fantasma con Mark Caltagirone, Pamela Prati torna a sorridere a un evento pubblico. Nessun programma tv, tanto meno nessuna intervista esclusiva a qualche settimanale: la showgirl è apparsa al Vip Master di Milano Marittima, manifestazione tennistica organizzata da Mario e Patrick Baldassari. A immortalarla le telecamere di Tabloit.it. Durante l’evento diversi volti noti si sfidano a colpi di racchetta e quest’anno tra i presenti, oltre alla Prati, ci sono stati Gianni Rivera, Jessica Notaro, Enrico Lucci, Francesca Cipriani e Giacomo Urtis. Altro nome altisonante è stato quello di Ronn Moss, il Ridge di Beautiful, che ha giocato proprio contro la soubrette sarda travolta dallo scandalo. I due a fine match si sono scambiati un bel cinque, con tanto di sorrisoni.

Prati-gate: arriva il film

Dagli scatti divulgati da Tabloit.it, Pamela è apparsa sorridente e piuttosto rilassata. Insomma, ben lontana dalle sue ultime interviste televisive. Altra notizia fresca di giornata è quella che narra che il Prati-gate diventerà presto un film. A parlarne è stato il settimanale Oggi che ha svelato che il progetto è stato affidato al regista Gianni Ippoliti. Già scelti anche gli attori che interpreteranno i protagonisti. Il prodotto audiovisivo non sarà un lungometraggio, ma un corto che verrà presentato il 23 Luglio a Maratea in occasione delle giornate internazionali del cinema lucano.

“È uscita fuori solo una parte della storia”

Nel frattempo il Prati-gate procede nelle aule di tribunale. E, stando a quanto dichiarato recentemente da Pamela Perricciolo, ex agente della showgirl sarda, lo scandalo potrebbe riservare altri colpi di scena. “Parlerò da oggi in poi di questa vicenda (il matrimonio fantasma, ndr) solo nelle sedi opportune e non certo più nei salotti televisivi. Non è uscita ancora tutta la verità su questo caso e, mi creda, c’è ancora molto da sapere e da scoprire” ha confessato la Perricciolo al giornalista Alberto Dandolo pochi giorni fa (Dagospia). “È uscita fuori solo una parte della storia. Non posso dirle nulla ora…ma le assicuro che ci sono molte altre persone coinvolte… e sono nomi pesanti” ha concluso la donna.