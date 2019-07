Pratigate, il film su Pamela Prati e Mark Caltagirone: svelati regista e attori

Il Pratigate diventa un film. Ecco chi sono gli attori che daranno vita a Pamela Prati e Mark Caltagirone

Non sembra vero, ma lo è. Il Pratigate, il caso mediatico che ha segnato l’anno 2019, sta per diventare un film che avrà come titolo Mark Caltagirone: una storia italiana. In realtà la notizia era iniziata a circolare quando Eliana Michelazzo, la celebre manager di Pamela Prati, ha annunciato che stava scrivendo un libro proprio sulla vicenda. Adesso però tutto si è concretizzato dato che c’è il nome del regista, Gianni Ippoliti, e ci sono anche i nomi degli attori che interpreteranno i protagonisti. Il film sarà più precisamente un corto che verrà presentato il 23 Luglio a Maratea durante le giornate internazionali del cinema lucano. La cosa che fa sorridere di più è che Mark Caltagirone avrà finalmente un volto dato che no, non verrà interpretato da un fantasma.

Perché rendere il Pratigate un film? Le parole del regista

Come riporta il magazine Novella 2000 a rispondere a questa pungente domanda ci ha pensato direttamente Gianni Ippoliti, il noto autore TV, che ha spiegato: “Il corto è nato da una semplice considerazione: Barbara d’Urso è andata in vacanza, ed era necessario assicurare un prosieguo a un fatto così avvincente che ha coinvolto emotivamente tutti gli italiani. Dopo sei mesi di trasmissioni televisive sulla vicenda, bisognava continuare quel racconto ricco di capovolgimenti e inaspettati colpi di scena, che non poteva morire improvvisamente per l’arrivo dell’estate e della conclusione di alcuni palinsesti. Ecco, quindi, che ho pensato di trasformare l’intero accaduto in un film“

Ecco sono gli attori che interpreteranno la Prati e Mister Caltagirone

Colei che vestirà i panni di Pamela Prati è l’attrice Fabiana Latini che abbiamo potuto conoscere grazie ai programmi La Vita in Diretta e Mezzogiorno in famiglia. L’attore Massimo Di Carlo di cui, ironia della sorte, ancora non si conosce il volto, darà vita a Mark Caltagirone. Tra i personaggi pare ci sarà anche Barbara d’Urso che sarà interpretata da Elisa Bartolotti, la coniglietta di Avanti un Altro. Nel mistero sono i nomi delle altre due attrici che rappresenteranno Eliana Michelazzo e Pamela Perricciolo, le manager della Prati.