Pamela Prati delusa da Mara Venier: “Ci sono rimasta male”

Pamela Prati news: le parole contro Mara Venier

Periodo difficile per Pamela Prati. La prima donna del Bagaglino non sta vivendo con serenità queste settimane antecedenti al matrimonio con Marco Caltagirone. Il rapporto tra i due è finito al centro della polemica per via della presunta esistenza del fidanzato, che qualcuno ha messo in dubbio. Nell’intervista rilasciata a Verissimo Pamela si è detta amareggiata e molto provata per quanto sta accadendo. La Prati sente nei suoi confronti un accanimento inaspettato e del tutto ingiustificato. E a deluderla sono state soprattutto le persone che riteneva amiche. Tra queste Mara Venier, che qualche tempo fa ha ospitato la showgirl sarda a Domenica In.

Pamela Prati attacca Mara Venier a Domenica In

“Mara Venier non ha detto una cosa carina (si riferisce alle parole che la conduttrice ha usato a Domenica In durante l’intervista con Selvaggia Lucarelli, ndr). Ci sono rimasta male”, ha dichiarato Pamela Prati a Verissimo. “Mi hanno deluso questi finti amici che dicono nelle trasmissioni che mi vogliono bene e poi nessuno che mi ha mandato un messaggio chiedendomi come sto”, ha aggiunto. Per fortuna la Prati – vero nome Paola Pireddu – ha potuto contare su un amico vero come il regista e autore Pier Francesco Pingitore. “Lui mi è stato molto vicino insieme alla mia famiglia e alle mie agenti”, ha spiegato la Prati a Silvia Toffanin.

Pamela Prati: confermato il matrimonio a maggio

A Verissimo Pamela Prati ha confermato che sposerò Marco Caltagirone a maggio. Il matrimonio verrà trasmesso in esclusiva dal programma di Canale 5 e solo in quell’occasione potremo finalmente vedere il volto dell’uomo che ha cambiato la vita alla Prati. Dopo le nozze, come chiarito da Pamela, la coppia lascerà l’Italia per andare a vivere a Miami. Con loro i figli che sono stati presi in affido tempo fa e di cui la soubrette non vuole più parlare.