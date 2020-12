Pamela Petrarolo mamma a 44 anni, è nata la figlia: nome e chi è il papà

Pamela Petrarolo è diventata mamma per la terza volta di Futura. È stata l’ex ragazza di Non è la Rai a mostrare la foto della piccolo qualche ora fa sul suo profilo Instagram. Mamma e figlia stanno bene e dal nome scelto dalla coppia si evince che la nuova arrivata sarà un motivo in più per guardare con fiducia il nuovo anno. Il neo papà e compagno di Pamela, Giovanni, “ha pianto come un bimbo” – ha commentato la Petrarolo. La 44enne romana era alla sua terza gravidanza e anche questa volta sarà una bambina a rallegrare le loro giornate.

Pamela Petrarolo, è nata la terza figlia: Futura

L’ex showgirl di Non è la Rai aveva annunciato la sua gravidanza nel salotto di Pomeriggio 5, dall’amica Barbara D’urso. Già mamma di Angelica e Alice, avute dalla relazione con l’ex compagno Gianluca, Pamela non si aspettava di poter rimanere nuovamente incinta e di portare a casa un’altra femminuccia. Dalla D’urso aveva infatti espresso il desiderio di ricevere in dono un maschietto, ma il destino ha deciso per un altro fiocco rosa. Il nome scelto dalla coppia è quello di Futura.

Inevitabile pensare che Pamela e Giovanni si siano ispirati alla canzone di Lucio Dalla e al suo profondo significato, particolarmente attuale. Un inno a guardare con più gioia quello che verrà, soprattutto dopo il triste periodo dato dal Coronavirus. Mamma per la terza volta: Pamela appare stanca ma soddisfatta nella sua foto postata su Instagram. La bimba è nata il 6 dicembre e pesa 3.260 kg e nella presentazione esordisce con un “Benvenuta al mondo Futura… Sei il miracolo più bello del mondo“. Una vera e propria sorpresa nella vita della coppia che desiderava avere un figlio insieme, ma non si aspettavano arrivasse così presto.

La Petrarolo a maggio scorso aveva raccontato nel salotto di Canale 5 di aver scoperto per caso della gravidanza. A Barbara aveva narrato anche come aveva annunciato il lieto evento al compagno. Per Giovanni, infatti, sarebbe stato il primo figlio, motivo per cui, appena saputa la notizia, è rimasto incredulo e sbigottito. Su Instagram, a questo proposito, Pamela ha raccontato della grande emozione vissuta durante la nascita della piccola e che il neo papà Giovanni ha reagito piangendo proprio come un bimbo.