Pamela Petrarolo incinta: l’annuncio dell’ex Non è la Rai da Barbara d’Urso

Pamela Petrarolo incinta per la terza volta: l’ex Non è la Rai dà l’annuncio da Barbara d’Urso. Chi è il futuro padre e le parole della cantante: “In questo momento non lo stavamo cercando, anche se lo desideriamo tantissimo”

Pamela Petrarolo, nel salotto di Pomeriggio 5, ha annunciato di essere rimasta incinta per la terza volta, all’età di 43 anni. L’ex star di Non è la Rai ha raccontato di essere al terzo mese della dolce attesa e, quindi, di non sapere ancora il sesso del bebè. La speranza è che sia un maschietto, in quanto Pamela ha già due femminucce, avute da Gianluca. Oggi, invece, al suo fianco c’è un altro uomo, Giovanni. Per lui si tratta della prima paternità. La Petrarolo ha narrato di avergli dato la lieta notizia in piena quarantena, nel giorno di Pasqua, il 12 aprile 2020.

Pamela Petrarolo di Non è la Rai: “Sono scoppiata in lacrime dalla felicità quando ho scoperto della mia terza gravidanza”

“Ho un ciclo regolare“, ha spiegato Pamela, “L’ultimo doveva arrivare il 9 di aprile. Era quattro o cinque notti che non dormivo. Mi sentivo strana. L’11 aprile, senza dire nulla a nessuno, sono andata in farmacia. Curiosamente davanti a me c’erano tre uomini che hanno chiesto il test. La farmacista ha detto scherzando: ‘Vendo più test di gravidanza che mascherine’.” La Petrarolo ha proseguito: “Sono tornata a casa. Ero sola, non c’era nessuno. E il test mi ha detto che ero incinta. Sono scoppiata in lacrime dalla felicità: in questo momento non lo stavamo cercando, anche se lo desideriamo tantissimo.” E Giovanni? Come ha reagito?

Pamela Petrarolo: “Giovanni si stava strozzando con il salame quando gli ho detto della gravidanza”

La Petrarolo ha atteso il giorno di Pasqua per dare la bella notizia al compagno: “Il giorno dopo averlo scoperto era Pasqua. A Giovanni ho detto: ‘Quest’anno non ti ho fatto l’uovo’. Gli ho fatto vedere il test, si stava strozzando con il salame che stava mangiando. Per lui è la prima volta, è felicissimo. Ora dobbiamo scoprire il sesso: spero in un maschietto”.