Pamela Petrarolo, mamma per la terza volta: ecografia e sesso del bebè

Lo scorso 22 maggio Pamela Petrarolo, da Barbara d’Urso (nel salotto di Pomeriggio 5), annunciava di essere rimasta incinta per la terza volta. L’ex star di Non è la Rai, che a novembre compirà 44 anni, esprimeva tutta la sua gioia per la cicogna in arrivo. Nei giorni scorsi ha dato ulteriori notizie sulla gravidanza. Sui suoi profili social ha svelato che c’è in arrivo una bella femminuccia. Quindi sul portone di casa appenderà un fiocco rosa. Inoltre nella giornata odierna ha pubblicato una foto dell’ecografia da poco sostenuta, ribadendo quanto sia contenta di diventare madre nuovamente. La dolce attesa prosegue nel migliore dei modi. Unico piccolo neo il fatto che non arriverà un maschietto. La Petrarolo è già madre di due femmine e, sempre da Barbara d’Urso, aveva espresso il desiderio di avere un ometto stavolta. Pazienza!

Ex Non è la Rai Pamela Petrarolo: il futuro papà è Giovanni

Pamela è al quarto mese di gravidanza. Ricordiamo che le figlie avute in precedenza sono nate dal rapporto con l’ex compagno Gianluca. Al suo fianco oggi c’è invece un altro uomo, Giovanni. Se per la Petrarolo si tratta della terza maternità, per il fidanzato attuale sarà un’esperienza tutta da scoprire, visto che diventerà papà per la prima volta. La 43enne, quando è stata ospite a Pomeriggio 5, ha narrato anche il modo originale con cui ha informato il partner circa la dolce attesa La notizia gliela data in piena quarantena, esattamente nel giorno di Pasqua, il 12 aprile 2020.

Pamela Petrarolo: come ha scoperto di essere incinta

L’ex star di Non è la Rai ha raccontato che l’11 aprile scorso, senza dire niente a nessuno, si è recata in farmacia per via del ritardo del ciclo. Dopo aver effettuato il test, ha avuto esito positivo ed è scoppiata in lacrime. Naturalmente lacrime di gioia. Il giorno successivo cascava la Pasqua ed è lì che Pamela ha deciso di dare la notizia a Giovanni, mostrandogli l’esame. “Gli ho fatto vedere il test, si stava strozzando con il salame che stava mangiando”, ha spiegato scherzando la donna, aggiungendo che il compagno è andato al settimo cielo. La Petrarolo ha inoltre fatto sapere che la gravidanza non è stata cercata, ma che è stata comunque motivo di estrema felicità per lei e Giovanni.