Pamela Camassa ‘scheletrica’? Lei sbotta. Bisciglia? News sulla coppia

Pamela Camassa ‘scheletrica’? Lei sbotta e spiega il perché della sua forma fisica. Filippo Bisciglia? Spuntano nuovi indizi sulla situazione della coppia. Le ultime news

Pamela Camassa si è stufata e ha deciso di rispondere a tono. La showgirl negli ultimi giorni è stata più volte raggiunta sui social da commenti che hanno puntato il dito sulla sua forma fisica, giudicata da alcuni troppo ‘leggera’. Oggi è arrivata la goccia che ha fatto traboccare il vaso, quella cioè in cui è stata definita ‘scheletrica’. Oltre a ciò, continua a tenere banco il gossip che la vedrebbe ormai lontana e separata da Filippo Bisciglia, il noto conduttore di Temptation Island con cui condivide una lunghissima relazione: 10 anni di amore. Anche su questo versante sono emersi nuovi indizi social nelle scorse ore…

Pamela Camassa: “Io sono così, mangio eccome”. Bisciglia? Gli indizi

Pamela non manca di mostrare ai fan di Instagram degli scatti delle sue vacanze (Filippo dov’è? Su questo ci torniamo tra poco) e dei suoi bikini che risaltano il suo ottimo fisico. Tuttavia sono state diverse le punzecchiature sulla magrezza che l’hanno raggiunta. L’ultima ha addirittura parlato di ‘moda ad essere scheletrici’. Un appunto che la Camassa non ha fatto passare: “Ma chi l’ha detto che è una moda! Io sono così, mangio eccome”. Poi è arrivata la spiegazione sul perché sia cosi longilinea: “L’estate mi asciugo tra caldo e più movimento”. Dunque nessun problema con il cibo. E Bisciglia che fine ha fatto? Le voci su una possibile rottura con il conduttore di Temptation Island si sono fatte insistenti negli ultimi giorni. La coppia da tempo non si vede assieme ed è trincerata in un silenzio allarmante. Tuttavia di recente…

Filippo Bisciglia e Pamela: le ultime news

Negli ultimi post Instagram i due sono apparsi ognuno per conto proprio. A far ben sperare i fan della coppia ci sono però una serie di like reciproci sulle rispettive foto. Certo non è la prova del nove sul fatto che la love story proceda a gonfie vele. Ma tali gesti fanno credere che caso mai ci fosse stato uno strappo, non tutto potrebbe essere perduto. Intanto sia Filippo, sia Pamela, nonostante le richieste giunte da molti fan a far chiarezza sulla loro relazione, continuano a rimanere con le bocche ben cucite, eccezion fatta per una lapidaria risposta della modella risalente a una quindicina di giorni fa.