Filippo Bisciglia, finita con Pamela? Finalmente parla la Camassa

Filippo Bisciglia, è arrivata al capolinea la storia d’amore? Finalmente Pamela Camassa rompe il silenzio e dà una risposta chiara

Nei giorni scorsi il gossip attorno a Filippo Bisciglia e Pamela Camassa è diventato rovente. Le voci sulla forte crisi che si sarebbe abbattuta sulla loro love story (lunga ormai 10 anni) sono diventate di ora in ora sempre più tambureggianti, tanto che in molti scommettevano addirittura su una rottura già avvenuta e consumata. Ad allarmare ulteriormente il gossip è stato il silenzio e le bocche cucite tenute dai diretti interessati sulla vicenda. Sia il conduttore di Temptation Island, sia la modella, infatti, non hanno arrestato i chiacchiericci sul presunto addio, mettendo i fan in subbuglio. Finalmente nelle scorse ore la Camassa ha fatto chiarezza su quanto sta accadendo e…

Pamela Camassa rompe il silenzio: “No”, non è finita con Filippo

Filippo Bisciglia e Pamela Camassa non si sono lasciati. Su questo almeno non c’è dubbio. A renderlo noto è la showgirl di Prato che su Instagram, a una fan curiosa che le ha chiesto se con il compagno di una vita la storia fosse giunta al capolinea, ha risposto con un secco “No”. Replica tanto sintetica, quanto esaustiva. Pamela non ha aggiunto altro, Bisciglia addirittura non ha rilasciato alcuna dichiarazione o commento in proposito. Dunque viene da pensare: i due, ok, stanno ancora insieme, ma stanno affrontando una crisi? Oppure stanno insieme e tutto procede a meraviglia? Su questo al momento continuano ad aleggiare i dubbi e solo il tempo dirà come stanno realmente le cose.

Filippo Bisciglia e Pamela: i dubbi sulla crisi

Nei giorni scorsi ad alimentare ancor più le voci sulla crisi di coppia era stato l’insolito comportamento social di Filippo e Pamela. Chi bazzica su Instagram e curiosa nelle loro bacheche infatti si è presto reso conto che i due non postano scatti e momenti comuni da diversi mesi (ma qualche foto assieme non era apparsa recentemente? L’hanno forse fatta sparire? Se la memoria non tradisce pare proprio di sì). E la questione ovviamente non è passata inosservata tra i fan. A oggi, affidandoci a Pamela, sappiamo che i due non hanno rotto. Su una possibile crisi, invece, tutto è ancora da chiarire.