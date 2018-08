Filippo Bisciglia e Pamela Camassa: forte crisi? Si parla di rottura

Filippo Bisciglia e Pamela Camassa: è forte crisi? Voci insistenti parlano persino di rottura dopo 10 anni d’amore: tutti gli indizi su quanto sta accadendo alla coppia

Filippo Bisciglia e Pamela Camassa sono ai ferri corti? La notizia sta rimbalzando un po’ ovunque e sta facendo molto rumore, visto che il conduttore di Temptation Island e la modella vivono una felice storia sentimentale che dura da circa 10 anni (era il 2008 quando Cortina fu galeotta). Ma cosa sta succedendo realmente? E da dove è uscita la fiammata che ha acceso il gossip attorno ai due? La prima a lanciare il dardo infuocato è stata la rivista Diva e Donna, nella rubrica ‘Sussurri fra divi’: “I due non hanno mai confermato né smentito le voci di crisi, ma di fatto non si vedono insieme da mesi e ormai nessuno dei due parla di progetti futuri”. E in effetti, andando a perlustrare le bacheche social dei diretti interessati qualcosa non torna, anche se…

Pamela Camassa e Filippo Bisciglia: la situazione della coppia

Se qualcuno bazzica su Instagram e curiosa nelle bacheche di Pamela e Filippo capisce in fretta che i due non postano scatti e momenti comuni da diversi mesi (ma qualche foto assieme non era apparsa recentemente? L’hanno forse fatta sparire? Se la memoria non tradisce pare proprio di sì). La questione non è passata inosservata tra i fan. Alcuni di loro infatti non hanno tardato a chiedere notizie e motivi del perché la coppia non condivida più attimi social. Risposta? Silenzio. Ed è un silenzio che fa sorgere diversi interrogativi, visto che Bisciglia e la Camassa, nei periodi scorsi, per esempio durante le precedenti edizioni di Temptation Island, si sono sempre spalleggiati senza farsi mancare dediche zuccherose. Tutta questa situazione ha addirittura fatto proliferare le voci di rottura, ma…

Bisciglia e Pamela: ultime news

Ma c’è un ma. Perché se è vero che i due non appaiono sulla piazza del web insieme, non manca qualche like di Filippo alle recenti foto della Camassa. Insomma, la questione resta spinosa e a tratti imperscrutabile. Nel frattempo i due non hanno né smentito, né confermato le voci di crisi e di rottura. Avremo qualche certezza in più nei prossimi giorni o magari, chissà, già nelle prossime ore.