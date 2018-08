Filippo Bisciglia lodato, Pamela preoccupa: il loro silenzio allarma

Filippo Bisciglia acclamato (in molti lo vorrebbero al posto di Simona Ventura), Pamela preoccupa i fan per la forma fisica (foto). Nel frattempo i due non si mostrano assieme: si sono lasciati? La situazione

Continuano a correre le voci che vedrebbero la relazione sentimentale di Filippo Bisciglia e Pamela Camassa in forte crisi. Oltre a ciò, il conduttore, dopo l’ultimo messaggio postato su Instagram, è stato sommerso da lodi e in molti lo hanno acclamato alla conduzione dell’imminente Temptation Island Vip al posto di Simona Ventura. Per Pamela invece ci sono spifferi di altro genere: gli ultimi scatti che ha pubblicato sui social hanno colpito alcuni fan che si sono messi in allarme per la forma fisica della modella. Insomma, gli argomenti sulla coppia non mancano. Andiamo a scoprire come stanno le cose…

Pamela e Bisciglia: forma fisica e Temptation island Vip, il chiacchiericcio fa rumore

“Lunedì, foto di rito, giusto così per salutarvi… sullo schermo non c’è Paperissima e tra poco non inizierà Temptation Island ma ci tenevo a farla. Buona serata a tutti“. Con questo messaggio ieri sera Filippo ha salutato il ‘suo popolo’, scatenando centinaia e centinaia di commenti uniti in un sol coro: “Filippo ci manchi, torna in tv”. Di conseguenza nell’argomento è pure finita Simona Ventura. Tanti coloro che infatti acclamano Bisciglia al suo posto per l’edizione Vip in partenza a settembre. Vedremo se SuperSimo saprà far dimentica l’amatissimo Fili oppure no. La Camassa invece ha catalizzato l’attenzione per un’altra questione: la forma fisica mostrata nelle ultime foto. Diversi i follower che l’hanno trovata troppo magra (tanti anche coloro che l’hanno trovata stupenda) e che non hanno tardato a esternare la loro preoccupazione. Pamela, ha tirato dritto e non ha prestato ascolto. Arriviamo poi all’argomento clou: la coppia sta ancora assieme?

#sea 🏖 #Summer #buonagiornata A post shared by Pamela Camassa (@pamelacamassareal) on Aug 14, 2018 at 4:07am PDT

Filippo e la Camassa: 10 anni d’amore, la situazione sentimentale e le voci della crisi subissate dal silenzio

Anche questa domanda continua a rimbalzare nel gossip del Bel Paese. Pochi giorni fa proprio Pamela ha risposto con un secco e sintetico “no” a chi le chiedeva se con Filippo fosse finita, alla luce delle voci di crisi che aleggiano sulla coppia. Però, oltre a questa stringata replica, i due non hanno più proferito parola sull’argomento e sui social continuano ad essere distanti, non mostrandosi assieme da diverso tempo. La situazione sembra davvero ingarbugliata e pare celare qualche disguido. Si attende gioiosamente una smentita sulla crisi: sarebbe la prova che un amore lungo 10 anni continua a prosperare senza intoppi.