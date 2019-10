Pamela Camassa e Bisciglia, botta e risposta dopo Amici: la sfida continua

Pamela Camassa e Filippo Bisciglia, ‘botta e risposta’ dopo la finale di Amici Celebrities: “La sfida non finisce qui”

Simpatico botta e risposta dopo la finale di Amici Celebrities tra Pamela Camassa e Filippo Bisciglia. I due hanno partecipato entrambi al talent come concorrenti, arrivando fino in fondo e scontrandosi frontalmente. L’ha spuntata la showgirl, che durante la puntata di ieri ha eliminato sul filo di lana il suo Pippo che si è classificato terzo. Nella finalissima a soccombere è stato invece Massimiliano Varrese (2° classificato). Così Pamela ha alzato la coppa ed è salita sul gradino più alto del podio. Oggi, a distanza di una notte dal trionfo, ha dato vita a un simpatico scambio di opinioni con Filippo.

Filippo e Pamela si stuzzicano dopo la finale. Lei: “Intanto questa battaglia l’ho vinta io”

“E brava Pamy… Ora alza la coppa ‘in faccia’ a lui … hai vinto una battaglia ma non la guerra, sappilo… le nostre sfide continueranno tra il salotto e la cucina, e lo sai che in cucina sono imbattibile… Brava cucciolotta mia, ti meriti tutto”. Questo il post Instagram del conduttore di Temptation Island dedicato alla sua Pamela che non ha tardato a rispondere: “Le sfide in cucina sono aperte! Grazie amore… esperienza insieme pazzesca! Intanto però questa battaglia l’ho vinta io”. Nella diretta di ieri, Filippo, appena dopo l’eliminazione causata proprio dalla Camassa, ha svelato un retroscena inedito sulla sua partecipazione al talent, ossia che inizialmente non avrebbe voluto farne parte proprio per evitare di scontrarsi sul palco con la fidanzata. Poi Maria, che tutto vede e provvede, lo ha convinto!

Amici Celebrities, la classifica finale e le critiche a Loredana Bertè

Durante la finale di Amici Celebrities, andata in onda ieri 23 ottobre 2019, ha via via preso forma la classifica definitiva che ha dato il seguente risultato: quarto posto per Ciro Ferrara, terzo per Bisciglia, secondo per Massimiliano Varrese e primo per Pamela Camassa. Al termine della trasmissione, c’è stato un attimo di tensione tra Massimiliano e il giudice speciale della serata, Loredana Bertè. Questa ha sbertucciato l’ultima esibizione del modello (ha cantato Kiss, di Prince), attirando su di sé non poche critiche sul web.