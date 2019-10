Filippo Bisciglia eliminato da Pamela: “Non volevo fare Amici con lei”

Amici Celebrities, Filippo Bisciglia eliminato a sorpresa: per lui terzo posto e medaglia di bronzo

Filippo Bisciglia terzo classificato ad Amici Celebrities, il possibile vincitore annunciato è stato battuto proprio dalla sua fidanzata Pamela Camassa. Lei ha conquistato i voti delle giurie di esibizione in esibizione, guadagnandosi il posto disponibile in finalissima con Massimiliano Varrese. I tre sono molto amici anche nella vita reale e non c’era assolutamente rivalità fra loro, ma una sana competizione. Pamela e Filippo sono fidanzati ma questo non ha influenzato la sfida, anche se Bisciglia è sembrato molto più agitato sfidando in modo diretto la sua compagna di vita. Un piccolo aneddoto che hanno raccontato prima di iniziare la sfida: Filippo ha spiegato che entrambi sono molto competitivi. Piace talmente tanto a entrambi vincere che fanno scommesse su tutto, anche quando sono in viaggio verso Milano e scommettono su chi pagherà la benzina.

Filippo Bisciglia eliminato ad Amici Celebrities da Pamela Camassa: le sue parole

Con queste parole, Filippo ha voluto dire che i sentimenti non erano in ballo: “La sfida sarà vera”. Si sono sfidati in due manche e hanno votato tutti i giudici in studio più i coach. Entrambi hanno dimostrato di meritare la finalissima. Sono stati molto bravi, tant’è che Platinette ha avanzato una proposta: “Ma non possiamo fare che loro due concorrano insieme come Albano e Romina?”. Le carte hanno visto prima in vantaggio Filippo, poi Pamela. E alle carte definitive è arrivato il verdetto: Filippo eliminato ad Amici Celebrities da Pamela Camassa. Si sono abbracciati, ovviamente, e salutando tutti Filippo ha speso belle parole sulla sua fidanzata. “Non piangere, spacca tutto. Io sono contento. Sono contento per Pami. Anche perché ero agitato sull’esibizione, ho cantato malissimo Ultimo. È giusto che passi Pamela”, ha detto.

Filippo Bisciglia terzo classificato ad Amici Celebrities rivela: “Non volevo farlo insieme a Pamela”

Michelle Hunziker ha salutato Filippo ricordandogli che per molti è un cantante, oltre che un conduttore. Lui ha voluto ringraziare tutti, come da prassi, e in particolar modo Maria De Filippi e un’autrice, Sabina. A tal proposito ha rivelato che inizialmente non voleva accettare di partecipare ad Amici Celebrities: “Non volevo farlo insieme a Pamela. Invece ho vissuto anche questa esperienza insieme a te”. Non sono mancate parole d’affetto anche per il pubblico: “Per me cantare di fronte Ornella Vanoni è stato un onore. Mi porterò l’affetto che finalmente in uno studio sono riuscito a ricevere, da voi”.