Pamela Camassa: “Donne trans a Miss Italia? Cosa penso”

Pamela Camassa parla della sua lunga storia d’amore con Filippo Bisciglia e del successo ottenuto da lui con Temptation Island. Non solo, ripercorre la sua esperienza a L’Isola dei Famosi 2023, dove è arrivata in finale. Pamela parla anche dei suoi progetti futuri e di Missi Italia, svelandosi in una nuova intervista per SuperGuidaTv. Questo, mentre è impegnata con l’iniziativa organizzata per la cooperativa di ragazzi disabili Oltreamici, in Puglia, con Elisabetta Gregoraci e Ronn Moss.

Pamela Camassa e L’Isola dei Famosi: i momenti più difficili

Pamela Camassa si ritiene fortunata quando pensa alla sua carriera, in quanto ha avuto l’opportunità di lavorare con volti importanti della TV come Carlo Conti, Maria De Filippi, Max Giusti e Milly Carlucci. Mentre spera che tornino sul piccolo schermo i varietà di una volta, ammette di aver sempre avuto il desiderio di partecipare a L’Isola dei Famosi.

Oggi è contenta di aver fatto un percorso simile, che rappresenta “un’esperienza unica nella vita”. Dopo questo reality, sente di essere cambiata in meglio, in quanto ha avuto modo di conoscere meglio sé stessa. “Forse scontato da dire, ma ho capito quanto sia importante il cibo e sentirsi davvero fortunati quando hai la possibilità di mangiare tutto ciò che desideri”, fa notare Pamela.

La più grande difficoltà è stata legata alla noia, più che alla fame. Il tempo per la Camassa non trascorreva mai in Honduras e aveva sempre più nostalgia dei suoi cari.

Per quanto riguarda il futuro, le piacerebbe molto fare “un varietà dove hai la possibilità di cantare, ballare e presentare o anche un programma comico”. Pamela Camassa assicura di avere sempre delle idee e dei progetti, che spera vadano in porto.

Pamela Camassa e le ultime polemiche su Miss Italia

Nel 2002, Pamela Camassa ha vinto il titolo di Miss Mondo Italia. Nonostante ciò, non ha rappresentato il nostro Paese a Miss Mondo. Lei stessa ha rinunciato a questa opportunità, come segno di protesta per il trattamento delle donne nel Paese che ospitava l’evento, ovvero la Nigeria. E non si è mai pentita di aver preso questa decisione.

Nel 2005 si è poi classificata terza a Miss Italia. Ma cosa pensa delle ultime dichiarazioni di Patrizia Mirigliani, che ha negato la partecipazione alle donne trans all’evento?

“La donna è donna sotto qualsiasi forma… partecipare a Miss Italia per me fu una grande occasione, anche se non ho vinto mi si sono aperte molte porte… mi dispiace solo che non sia più il concorso di una volta ed è veramente un peccato”

Temptation Island, Pamela Camassa spiega come funziona

Parlando della sua storia d’amore con Filippo Bisciglia, la Camassa di dichiara felice. “Per me Filippo è tutto”, afferma. Infatti, per lei la felicità è avere al proprio fianco persone che ti vogliono bene. A questo punto, le viene chiesto quanto è felice per Bisciglia e per il successo che ottiene Temptation Island durante ogni edizione. Parlando di questo, Pamela svela cosa c’è dietro al programma dell’estate, citando anche Maria De Filippi e il suo ruolo dietro le quinte. Ha fatto lo stesso ieri, in un’altra intervista.

“Da 1 a 100… 1000!!! Sono contentissima per lui e fiera del lavoro che svolge ogni edizione. Ovviamente il successo del programma è merito di tutta la grande squadra che lavora dietro Temptation partendo da Maria stessa che è sempre presente, autori, registi, fonici, montatori, costumisti e via dicendo, sono più di 200 persone”

Di recente anche Filippo aveva rivelato che ‘Queen Mary’, anche se non appare sul piccolo schermo, svolge un ruolo fondamentale per il reality. Intanto, ci sono ottime notizie su Bisciglia e Temptation Island Winter.