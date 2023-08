Temptation Island e l’onnipresente Maria: parla Pamela Camassa

Temptation Island è una macchina da guerra, parola di Pamela Camassa. La showgirl, compagna di vita di Filippo Bisciglia (il timoniere del reality delle tentazioni in onda su Canale Cinque) è stata intercettata dai microfoni di Leggo per raccontare il weekend di spettacolo e solidarietà che si svolge in queste ore in piazza Regina Margherita in Grottaglie (Taranto), organizzato da Alessandro Saracino, presidente Fimpi, Federazione di piccole e medie imprese della settore sanitario. Presente alla manifestazione anche Ronn Moss, attore cult della soap opera Beautiful.

Dopo un anno di stop, Temptation è tornato in onda nell’estate 2023. Un successone in termini di ascolti. Di conseguenza un successone anche per Bisciglia. “Anche quest’anno il programma – ha spiegato la Camassa – è stato un grande successo e Filippo come sempre è stato bravissimo, anche se detto da me è scontato, sono un po’ di parte, ma la conferma la danno le persone che lo fermano per strada, lo riempiono di complimenti e gli dicono parole davvero belle, spesso è lui stesso a rimanerne stupito”.

Pamela ha quindi rivelato il gran lavoro che c’è dietro alla messa in onda del reality, definendolo una “macchina da guerra”. Inoltre ha spiegato che la De Filippi è onnipresente nelle fasi dell’organizzazione dello show:

“Ovviamente il successo del programma è merito di tutta la grande squadra che lavora dentro Temptation, partendo da Maria stessa che è sempre presente, gli autori, la redazione, la produzione, i macchinisti ecc. Sono più di 200 persone e vivendoli, dato che spesso sono anche io lì in Sardegna con loro, sono davvero una grande macchina da guerra. Il mio regalo speciale è stato che finita l’Isola, appena rientrata dall’Honduras sono immediatamente ripartita per la Sardegna e l’ho raggiunto facendogli una sorpresa”.

La Camassa al concerto di Grottaglie, come accennato, incontrerà, tra gli altri, Ronn Moss. Quando le si domanda se Bisciglia è un po’ geloso del divo americano, Pamela previene subito voci gossippare prive di fondamento: “Filippo geloso di Ronn Moss? Noooo, non è assolutamente geloso , in compenso sarà felice mia mamma che mi “costringeva” a guardare Beautiful tutti i giorni a pranzo quando rientravo da scuola!”.

Nel corso dell’evento prevista anche un’iniziativa a sostegno dei ragazzi disabili. A fare da madrina alla manifestazione ecco Elisabetta Gregoraci. Così la Camassa a proposito dell’iniziativa: “Bellissima, si svilupperà in due giorni a Grottaglie dove incontreremo i ragazzi disabili della cooperativa New Dreams Oltreamici fondata da Alessandro Saracino, il quale regalerà alla cittadina e ai ragazzi due serate all’insegna della musica e della solidarietà e io sono contentissima di farne parte”.

Temptation Winter, Bisciglia la spunta

Il successo di Temptation Island ha spinto i vertici Mediaset a mettere nel palinsesto autunnale/invernale di Canale Cinque una versione “Winter” del format. Altrimenti detto, le coppie che si metteranno alla prova, piuttosto che farlo su una spiaggia, lo faranno in una località di montagna.

TvBlog, nelle scorse ore, ha svelato che molto probabilmente il progetto si concretizzerà e che al timone della trasmissione ci sarà sempre Bisciglia. Pare che Maria De Filippi, visti anche gli ascolti eccellenti registratisi quest’estate, si sia decisa a puntare di nuovo sul suo pupillo. Se l’indiscrezione troverà conferma, il conduttore romano raddoppierebbe, prendendo le redini sia di Temptation Island, sia di Temptation Winter.

Qualcuno nei giorni scorsi aveva sussurrato che un nome caldo per la conduzione sarebbe stato quello di Ilary Blasi. Lo ‘spiffero’, però, sembra che non si sia rivelato veritiero.