Pamela Anderson, sesto matrimonio in gran segreto: chi è il fortunato

Pamela Anderson si è risposata. E questa per lei è la sesta volta. La star di 53 anni è convolata a nozze con la sua guardia del corpo Dan Hayhurst. A quanto ha rivelato l’attrice al Daily Mail l’amore è sbocciato proprio nel bel mezzo del lockdown, dovuto alla pandemia del Covid-19, passato insieme tra l’altro nella sua residenza a Vancouver, Canada.

In base a quanto riportato dal Daily Mail l’ex star di Baywatch ha organizzato una cerimonia intima sotto la Vigilia di Natale. L’attrice ha anche condiviso alcuni scatti del matrimonio in cui si è mostrata sorridente, con un abito da sposa molto particolare. Color avorio nella parte superiore e di un bianco/azzurrino nella parte inferiore. Al Daily Mail Pamela Anderson ha anche svelato di essere molto innamorata del suo nuovo marito tanto da sentirsi finalmente nel posto giusto e in più come se avesse chiuso un cerchio. Queste sono state le sue parole: “Sono esattamente dove devo essere. Tra le braccia di un uomo che mi ama davvero”.

Inoltre la star di Baywatch ha anche rivelato di aver detto il suo sì laddove anche i suoi genitori tanti anni fa si spostarono. I due ad oggi stanno ancora insieme. Ebbene, si spera che questa possa essere davvero la volta buona per l’attrice. Infatti pare che Pamela non sia proprio fortunata in amore, o per lo meno per quanto riguarda il matrimonio.

Solo lo scorso anno era convolata a nozze con il settantaquattrenne Jon Peters. Anche in quel caso la cerimonia era avvenuta in gran segreto il 20 gennaio. Tuttavia il matrimonio in quel caso aveva avuto vita davvero molto breve. Infatti, all’annuncio del portavoce dell’ex bagnina di Baywatch – che aveva dichiarato il grande amore tra la Anderson e il suo consorte – era seguita pochi giorni dopo la notizia a sorpresa secondo cui la coppia si era già lasciata.

Pamela ai media aveva riferito di essersi voluta prendere una pausa per valutare insieme quali fossero i loro effettivi desideri. Così c’era stato un vero e proprio distacco che poi aveva portato a una rottura. Quel matrimonio era durato solo 12 giorni circa. Più tardi invece l’oramai ex marito Jon Peters aveva diffuso un’altra versione. Non era stato lui a lasciare la Anderson ma proprio lei lo aveva piantato in asso. Inoltre il settantaquattrenne aveva anche rivelato di aver pagato tutti i debiti dell’attrice che in quel momento era in verde.

Al di là di tutto ora però Pamela Anderson sembra felice e speriamo per lei che stavolta sia proprio quella buona e definitiva.