Pamela Anderson: l’attrice si è sposata per la quinta volta

Quinto matrimonio per Pamela Anderson: l’attrice ha sposato Jon Peters

Matrimonio a sorpresa per Pamela Anderson. Dopo la rottura con il calciatore Adil Rami l’attrice si è sposata in gran segreto con Jon Peters, produttore cinematografico di 74 anni. I due sono convolati a nozze a Malibu, come confermato dallo sposo all’Hollywood Reporter. Jon e la 52enne si frequentano solo da qualche mese ma la loro storia risale a trent’anni fa. Alla fine degli anni Ottanta la star di Baywatch e il produttore hanno avuto un flirt ma solo di recente hanno capito di provare qualcosa di più forte. E così hanno deciso di giurarsi amore eterno, lunedì 20 gennaio, davanti a pochi intimi.

Le parole di Jon Peters sulla neo moglie Pamela Anderson

“Ci sono ragazze bellissime dappertutto. Avrei potuto scegliere, ma per 35 anni ho voluto solo Pamela. Lei mi rende selvaggio, in senso buono. Lei mi ispira. La proteggo e la tratto come lei merita di essere trattata”, ha dichiarato Jon Peters alla stampa. Anche per l’uomo si tratta del quinto matrimonio: è stato sposato con Marie Zampirella, Lesley Ann Warren, Christine Forsyth-Peters e Mindy Peters. Da queste unioni sono nati tre figli ma nel passato amoroso di Jon c’è pure una fugace passione con Barbra Streisand.

Il passato amoroso di Pamela Anderson

Prima dell’arrivo di Jon Peters, Pamela Anderson è stata legata a: Tommy Lee, dal quale ha avuto due figli, Kid Rock e Rick Salomon (quest’ultimo sposato ben due volte). Negli ultimi anni l’attrice ha avuto una lunga relazione con il calciatore Adil Rami, mollato nell’estate 2019 a causa di alcuni tradimenti dello sportivo.