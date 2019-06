Pamela Anderson ha lasciato Adil Rami: “È un mostro che mi ha truffato”

Pamela Anderson e Adil Rami si sono lasciati

Pamela Anderson e Adil Rami non stanno più insieme. L’attrice, nota per il ruolo da bagnina nella serie tv Baywatch, ha lasciato il calciatore dell’Olympique Marsiglia. Ad annunciarlo la diretta interessata, in un lungo sfogo postato sul suo account Instagram. A detta della star il difensore francese di origine marocchina avrebbe tradito più volta la fidanzata. I due erano sul punto di sposarsi – per Pamela si sarebbe trattato del quinto matrimonio – ma tutto è sfumato a causa di questa amara scoperta. Che ha letteralmente mandato su tutte le furie la Anderson, che non ha mai nascosto l’intesa e la passione nei confronti dello sportivo, con il quale faceva coppia fissa dal 2017.

Perché Pamela Anderson ha lasciato Adil Rami

“È difficile da accettare, è durata (più di) due anni della mia vita, che sono stati tutti una grande bugia. Sono stata truffata, mi ha portato a credere che noi… stessimo vivendo un grande amore? Lui scherzava sugli altri calciatori che tenevano le loro amanti in appartamenti nella stessa strada dove stavano le loro mogli. Lui li chiamava mostri? Ma questo è peggio. Lui ha mentito a tutti. Com’è possibile controllare i cuori e le menti di due donne in questo modo… Sono certa che ce ne fossero altre”, ha rivelato Pamela Anderson su Instagram.

Pamela Anderson torna single dopo Adil Rami

Al momento Adil Rami non ha replicato alle accuse della sua ormai ex fidanzata Pamela Anderson. I due si erano lasciati già la scorsa estate per alcune divergenze d’opinione ma la crisi era poi rientrata. Adil e Pamela erano pronti a diventare marito e moglie nonostante la differenza d’età, lei 52 anni mentre lui solo 33.