Pamela Anderson a Verissimo: le parole su Weinstein, Assange e Adil Rami

Le dichiarazioni di Pamela Anderson a Verissimo: cosa ha detto l’attrice

Prima volta a Verissimo per Pamela Anderson. La star internazionale è stata ospite di Silvia Toffanin nella puntata in onda sabato 12 gennaio su Canale 5. L’attrice ha raccontato alcuni episodi della sua vita privata ma pure tanti sulla carriera, che dura ormai da tempo. Tra un aneddoto e una confessione, Pamela ha detto la sua sul caso Weinstein che ha travolto il mondo di Hollywood. “L’ho incontrato solo una volta, brevemente”, ha confidato la Anderson, diventata famosa negli anni Novanta grazie alla serie tv Baywatch. “La mia immagine dopo Playboy poteva far pensare che io fossi una ragazza un po’ facile, invece proprio lì ho incontrato alcune delle persone più interessanti della mia vita, i miei mentori. Per me è stata una sorta di università, è stato un ambiente che mi ha dato molto. Hugh Heffner era l’ultimo gentleman rimasto al mondo”, ha dichiarato la 51enne.

Il rapporto tra Pamela Anderson e Julian Assange

Da tempo Pamela Anderson sostiene Julian Assange, il fondatore di Wikileaks. A Verissimo l’interprete ha detto: “Sono andata a trovarlo in passato, adesso non accettano più visite. È in isolamento da circa 8 mesi, non può andare su Internet ed è bloccato lì. Non credo stia benissimo, soffre molto per questa situazione, soprattutto per la sua salute. Ritengo che abbia fatto una cosa giusta, ha rivelato dei crimini di guerra e per questo ora si trova in questa situazione. C’è anche il rischio dell’estradizione, per il momento non c’è soluzione: gli auguro il meglio e spero che il Regno Unito gli dia protezione. Il pubblico lo sostiene perché è una persona fantastica e anche molto divertente e curiosa. È sempre stato un combattente, un avvocato della giustizia sociale”.

Pamela Anderson e il nuovo fidanzato Adil Rami

Dopo tre matrimoni falliti (quelli con Tommy Lee, Kid Rock e Rick Salomon), Pamela Anderson ha trovato l’amore con Adil Rami, calciatore ex Milan oggi in forza all’Olympique Marsiglia. “Sono fortunata. Lui è molto generoso. Mi ha regalato un anello ma adesso non ce l’ho perché ho appena finito uno spettacolo danzante dove dovevo usare molto le mani, il mio partner mi faceva girare parecchio e ho dovuto togliere tutti gli anelli. Matrimonio? Non posso rispondere, chiedilo a lui. Provaci e vediamo cosa ti dice”.