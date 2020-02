Pamela Anderson torna single: il quinto matrimonio è durato solo 12 giorni

Pamela Anderson e il quinto marito Jon Peters si sono già lasciati

Nuovo colpo di scena nella vita privata di Pamela Anderson. Dopo il matrimonio a sorpresa di qualche settimana fa, l’attrice celebre per il telefilm Baywatch si è già separata da Jon Peters, il quinto marito sposato solo dodici giorni fa. Un matrimonio, quello tra la star e il produttore, che aveva stupito tutti visto che nessuno era a conoscenza del rapporto amoroso tra i due. Ora Pamela ha spiegato che dopo il matrimonio lampo ha deciso di fare un passo indietro, in accordo con Jon, che di recente ha prodotto il film A star is born con protagonisti Bradley Cooper e Lady Gaga.

Le parole di Pamela Anderson sulla fine dell’ultimo matrimonio

“Mi sono commossa nel vedere l’accoglienza che ha ricevuto la notizia del matrimonio tra me e Jon. Saremmo molto grati per il vostro ulteriore supporto visto che abbiamo deciso di prenderci del tempo per rivalutare ciò che vogliamo dalla vita. La vita è un viaggio e l’amore è un processo. Per questo abbiamo deciso di rimandare la formalizzazione del nostro certificato di matrimonio. Rispettate la nostra privacy, grazie”, ha dichiarato Pamela Anderson a THR. La 52enne e Jon Peters si sono sposati lo scorso 20 gennaio a Malibu, con una cerimonia privata, alla presenza di pochi intimi.

Il matrimonio tra Pamela Anderson e Jon Peters

Il produttore e Pamela hanno ripreso a frequentarsi qualche mese fa ma la loro storia risale a trent’anni fa. Alla fine degli anni Ottanta, infatti, l’interprete e Peters hanno avuto un flirt. Anche per Jon si è trattato del quinto matrimonio: è stato sposato con Marie Zampirella, Lesley Ann Warren, Christine Forsyth e Mindy Peters.