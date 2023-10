Palombelli incalza Ciavarro, lui crolla: “Ok, ecco quando mi sposo”

È arrivato finalmente il momento del fatidico sì per Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro? Così sembrerebbe stando a quanto dichiarato dall’ex vippone durante la puntata di Forum andata in onda oggi, venerdì 20 ottobre. Ciavarro, infatti, è stato messo alle strette dalla conduttrice del programma, Barbara Palombelli, dopo aver sentito una delle storie protagoniste della puntata. “Sposarsi conviene“, ha detto la Palombelli, cercando di tirar fuori qualche informazione da Paolo. Al che, il figlio di Eleonora Giorgi si è detto d’accordo con questa visione, svelando che, proprio per questo, molto presto avverrà questo tanto atteso matrimonio.

Ma, Barbara non si è certamente accontentata solamente di quest’informazione ed è andata subito al sodo, facendo domande sui tempi. “Nel 2024, 2025?”, ha chiesto. “Nel 2024 dai… è la prima volta che do una data”, ha risposto Paolo, rivelando di avere in piano di portare all’altare Clizia prima del previsto. Ovviamente, l’Incorvaia è rimasta felicissima nel sentire questa dichiarazione del compagno e ha condiviso proprio l’estratto della puntata di Forum nelle sue storie Instagram, scrivendo: “Adoro questi video che voi Ciavarrini mi inviate. Ciavarro ora lo hai detto, non scappi!”.

Insomma, tra lo scherzo e il serio, Clivia ha fatto ben capire le sue intenzioni a Paolo e, dopo aver sentito questa promessa, è chiaro che aspetta a breve una vera e propria proposta di matrimonio. Subito dopo, la 43enne ha postato un video del figlio della coppia, il piccolo Gabriele, in cui gli chiede ironicamente di fare da paggetto alle future nozze. Nello stesso video, ha poi inquadrato il fidanzato intento a cucinare, mentre gli dice che ormai manca solo l’anello e la proposta per completare il tutto.

A onor del vero, Ciavarro ha già chiesto a Clizia di sposarlo, ma lei ha declinato poiché il giovane le ha proposto di unirsi con rito civile soltanto alla presenza dei familiari più stretti. Tuttavia, l’Incorvaia ha dichiarato di non aver apprezzato molto l’idea, dato che non voleva rinunciare ad una cerimonia vera e propria insieme a tutti i loro più cari amici e familiari. Pare, però, che il volto di Forum abbia cambiato idea, per avvicinarsi maggiormente alle esigenze della sua compagna. Insomma, sembra proprio che, entro un anno, potremo vedere la coppia nata nella Casa del Grande Fratello Vip quasi quattro anni fa coronare ufficialmente il loro amore.