Palinsesti Nove/Real Time: novità De Lellis e Benedetta Rossi

Warner Bros. Discovery, lungo la tarda mattinata di giovedì 13 luglio, ha presentato, in vista della stagione televisiva 2023/2024, il palinsesto dei suoi canali tra cui figurano Nove e Real Time. Naturalmente occhi puntati su Che Tempo Che Fa, grande colpo del mercato tv. Altra novità sarà lo show comico timonato da Katia Follesa. Si chiamerà Comedy Match. Su Real Time arrivano Giulia De Lellis e Benedetta Rossi. Tutti confermati i programmi che hanno raccolto buoni risultati nella scorsa stagione.

Palinsesto Nove: Che Tempo Che Fa e Comedy Match, tutti i dettagli

CTCF manterrà l’ossatura con la quale andava in onda su Rai Tre. Al timone naturalmente ci sarà Fabio Fazio, spalleggiato da Luciana Littizzetto e Filippa Lagerback . Quasi tutti confermati gli ospiti fissi del cast. La prima puntata è prevista per domenica 15 ottobre a partire dalle 19.30 su Nove (qui tutte le novità sul programma annunciate durante la presentazione dei palinsesti).

Tra le novità dell’autunno di Nove da segnalare anche il ciclo di Nove Racconta. Due i titoli particolarmente interessanti a settembre: Essere Moana – Segreti e misteri (dal 29 luglio su Discovery+; verrà narrata la storia di Moana Pozzi) e Ares Gate – La fabbrica delle illusioni (dal 22 luglio su Discovery+; verrà srotolata la controversa vicenda della casa di produzione finita in bancarotta. Sempre a settembre (in anteprima su Discovery+ dal 26 agosto), I soldi degli altri – Gianfranco Lande detto il Madoff dei Parioli.

Palinsesto Nove, i programmi confermati: tornano Crozza, Gabriele Corsi e altri show di punta

Grande attesa per il ritorno di Fratelli di Crozza che aprirà la stagion venerdì 22 settembre

di Francesco Panella Nuove puntate a settembre di Accordi&Disaccordi, in diretta con Luca Sommi, Scanzi e Travaglio

in diretta con Luca Sommi, Scanzi e Travaglio Ad ottobre al via la nuova stagione de Il Contadino Cerca Moglie di Gabriele Corsi , confermato da settembre anche nell’access prime time con Don’t Forget the Lyrics – Stai sul Pezzo .

, confermato da settembre anche nell’access prime time con . Nel 2024 verrà trasmessa una nuova edizione di Only Fun – Comico Show, condotto da Elettra Lamborghini e i PanPers

condotto da e i PanPers Sempre nel 2024 riecco Faking It – Bugie o Verità? di Pino Rinaldi

di Pino Rinaldi Si valuta inoltre di produrre nuovi speciali in prima serata de La Confessione con Peter Gomez

Sempre nel 2024, ritorna con puntate inedite Cash or Trash – Chi Offre di Più? di Paolo Conticini nel preserale, preceduto da due speciali natalizi in prime time.

Real Time, le novità e le conferme della nuova stagione

Nel 2024, ci sarà la versione di Primo Appuntamento Hotel. Quindi Matrimonio a Prima vista e 90 giorni per innamorarsi. In

Ritorna Bake off Italia con l’undicesima stagione (dall’8 settembre). Nel promo ufficiale, c’è la presenza degli Urban Theory.

Esordio, su Real Time, per Benedetta Rossi che avrà un suo show, Ricette d’Italia, che si alternerà in access prime time con Casa a prima vista. Sbarca sul canale anche Giulia De Lellis che guiderà uno show sulle crisi di coppia. Titolo Amore alla prova – La crisi del settimo anno: quattro coppie cambieranno partner per 14 giorni, alla fine decideranno se resteranno insieme o no. Il format è l’adattamento dello show Seven Years Switch.

“Real Time – spiegano i vertici di Discovery – è uno dei canali più amati e visto dalle donne sul digitale. Ed è assai inclusivo. Casa a prima vista è un successo straordinario. Stiamo avendo un sacco di richieste per la partecipazione. Il mondo della ricerca della casa è un tema senza tempo. Real Time è riuscito ad essere real time in tutti i sensi, ha portato un formato di successo all’estero. Sono diventati personaggi famosi chi ha portato in tv il proprio lavoro”.