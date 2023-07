Che Tempo Che Fa, svelate tutte le novità: ospiti fissi, chi resta

Fabio Fazio e Luciana Littizzetto hanno svelato tutte le novità riguardanti la nuova edizione di Che Tempo Che Fa sul canale Nove. I due conduttori hanno di recente lasciato la Rai e oggi tornano a parlare di questo addio durante la conferenza stampa dei palinsesti di Discovery per la prossima stagione 2023/2024.

Che Tempo Che Fa su Nove: il grazie di Fazio e Littizzetto ai nuovi colleghi

Grande attesa per gli interventi di Fabio Fazio e Luciana Littizzetto dopo l’ormai famoso addio alla Rai. I due conduttori danno così inizio alla loro nuova avventura sul canale Nove. Insieme salgono sul palco, durante la conferenza stampa dedicata ai prossimi palinsesti di Discovery, ringraziando i nuovi colleghi che hanno dato loro “questa seconda possibilità di rinascita”.

Fazio fa sapere che già sei anni fa poteva essere compiuto questo passaggio, che è poi arrivato quest’anno, “in un momento di entusiasmo”. Il conduttore sottolinea che sono stati accolti sulla rete televisiva, dove sono appena sbarcati, con tanto affetto.

Che Tempo Che Fa: quando inizia e a che ora va in onda

Fazio svela così tutte le novità riguardanti la nuova edizione del programma. Hanno deciso che continueranno a seguire la stessa linea seguita durante gli anni trascorsi in Rai: “Filippa, su Nove, dirà nove parole. Il pubblico troverà noi su Nove. Non sarà disorientato. Troverò Michele Serra, Nino Frassica e Roberto Burioni”. Detto ciò, il conduttore annuncia che Che Tempo Che Fa su Nove inizierà il 15 ottobre 2023 alle ore 19.30.

Dalle ore 20.00 andrà in onda la parte informativa che il pubblico già conosce. In prime time ci sarà sempre Luciana Littizzetto, che farà il suo monologo di mezz’ora.

Che Tempo Che Fa, ospiti fissi: chi resta e le novità

Per quanto riguarda gli ospiti fissi, il pubblico troverà in studio Ornella Vanoni e Ubaldo Pantani. Inoltre, sono stati confermati Mara Maionchi, Maurizio Ferrini, Nino Frassica e Francesco Paolantoni. Fazio assicura che continueranno a invitare anche i volti dell’attualità politica, senza costringere nessuno. Di volta in volta cercheranno l’ospite di copertina e sarà presente anche Massimo Giannini.

Non ci sarà nel cast fisso Tommaso Zorzi, come invece rivelava un’indiscrezione di qualche settimana fa. Nei giorni scorsi TvBlog ha anticipato che l’influencer potrebbe finire a Cortesie per gli ospiti. Tornando a Che Tempo Che Fa, i due conduttori condivideranno lo stesso studio con Crozza.

Ovviamente dovrà essere adeguato, ma Fazio è certo che non ci saranno problemi a creare l’atmosfera giusta per il programma. Non vuole che ci sia disorientamento per i telespettatori più affezionati. A questo punto del discorso, il conduttore annuncia che non è esclusa una collaborazione con Crozza, con cui vanta un’amicizia che dura da anni.

Fabio Fazio torna a parlare dell’addio alla Rai con Littizzetto

Ha fatto parlare e si continua ancora a parlare: l’addio alla Rai di Fazio e Littizzetto non poteva passare inosservato. Oggi il conduttore spiega:

“Mi lascio tutto dentro, quaranta anni di vita. Il pubblico vede tutti gli anni precedenti e li lega a momenti della loro vita personale. Non sentirete mai una parola contro la Rai, è il piatto che ho cucinato”

Fabio Fazio è convinto che il pubblico affezionato a Che Tempo Che Fa imparerà a schiacciare il tasto 9 sul telecomando per continuare a seguirli. Queste, invece, le parole di Luciana Littizzetto:

“Le trincee non portano bene, l’apertura e l’inclusione e anche la circolazione delle persone sia la cosa migliore”

Per concludere il discorso, Fazio si dice convinto del fatto che un conduttore non dovrebbe essere difeso dalla politica. “Voglio essere difeso dal mio lavoro e dal risultato”, questa la sua dichiarazione finale.