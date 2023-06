Che tempo che fa, Fabio Fazio chiama Tommaso Zorzi: lo scoop

By

Tommaso Zorzi approda a Che tempo che fa su Nove? A riportare questo retroscena è TvBlog, che spiega come Fabio Fazio starebbe definendo il nuovo programma. Squadra che vince non si cambia, dunque gli autori e i collaboratori saranno sempre gli stessi. Il conduttore, dopo aver lasciato la Rai, viene ospitato da Warner Bros. Discovery. Lo scorso 14 maggio è arrivato l’annuncio ufficiale sul suo arrivo sulla rete.

Chiaramente il trasferimento di Fazio su un altro canale con Che tempo che fa ha fatto parecchio parlare, nelle scorse settimane. Quando inizierà la prossima stagione televisiva il pubblico avrà modo di assistere a questo grande cambiamento che potrebbe riguardare anche Tommaso Zorzi. Secondo questa nuova indiscrezione, il vincitore del Grande Fratello Vip 5 ha lo stesso agente di Fazio, in quanto è anche lui rappresentato dalla Itc 2000 di Beppe Caschetto.

Zorzi non è un volto sconosciuto su canale Nove. Infatti, nel 2021 ha vestito i panni di giurato nel programma Drag Race Italia. La trasmissione, passata su Paramount+, nella nuova stagione non avrà nella giuria l’influencer. Questo non è l’unico show che ha visto tra i protagonisti Tommaso. Ha preso parte anche ad altri due programmi di questa rete: Questa è Casa Mia e Tailor Made – Chi ha la stoffa?.

Non si sa, per il momento, quale sarà il ruolo riservato a Zorzi a Che tempo che fa da Fabio Fazio. Probabilmente i dettagli usciranno fuori il prossimo 13 luglio. Questa data rappresenta il giorno in cui verranno presentati a Milano i palinsesti di Warner Bros. Discovery.

Intanto, Fazio sta definendo tutto ciò che riguarda questa nuova edizione del suo programma su Nove. C’è da dire che in sostanza la trasmissione sarà la stessa a cui i telespettatori sono stati abituati. Sarà confermata Monica Tellini, la quale si occupa di selezionare gli ospiti delle varie puntate e, in particolare, quelli internazionali.

Ci dovrebbero essere dei cambiamenti per quanto riguarda il lato estetico, tra colori, loghi e loci. E, ovviamente, come già anticipato con l’indiscrezione su Tommaso Zorzi, si sta già pensando chi siederà intorno al famoso tavolo di Che tempo che fa. Dovrebbero essere presenti sempre Nino Frassica, Teo Teocoli, Massimo Lopez, Tullio Solenghi e il resto dei personaggi.