Pippo Baudo interviene su Fazio-Rai: da che parte s’è schierato

La scorsa domenica, 28 maggio, è andata in onda l’ultima puntata Che Tempo che Fa sulla Rai. Una vera e propria fine di un’era per il talk show e per il suo conduttore, Fabio Fazio, che lascia l’azienda dopo ben 40 anni per approdare sul Canale Nove. Le polemiche intorno al suo addio sono molteplici, come sono diverse le persone ad aver espresso il suo parere a riguardo. A tal proposito, oggi, 30 maggio, è intervenuto un personaggio storico della Rai, ovvero Pippo Baudo.

Il conduttore ha voluto dire la sua sulla vicenda e ha deciso di “schierarsi“, se così si può dire, dalla parte di Fabio Fazio e Luciana Littizzetto. “Se Fazio ha lasciato un motivo ci sarà“, ha dichiarato, aggiungendo che la Rai è un servizio pubblico che dovrebbe essere considerato al plurale, perché è di tutti gli italiani che pagano il canone. Una presa di posizione alquanto forte quella di Baudo, che ha lavorato per moltissimi anni nell’azienda.

Dopodiché, Pippo ha anche detto di aver apprezzato moltissimo la gestione dell’ultima puntata di Che Tempo che Fa, dalla lettera alla Rai di Luciana Littizzetto, fino allo stesso modo di fare di Fabio Fazio, definendolo “dolce, simpatico e invitante“. Per concludere, Baudo si è rivolto direttamente all’azienda, ammettendo lui stessa che ci sarebbe questa nuova tendenza di controllo dai piani alti. “Il servizio pubblico deve assicurare a tutti il diritto di parola, deve mettere sul tavolo tutte le carte, poi lo spettatore sceglie quelle che vuole“, ha sottolineato lo storico conduttore.

Rita Dalla Chiesa contro Fabio Fazio e Lucia Annunziata

Di parere completamente opposto sembra essere, invece, Rita Dalla Chiesa. L’attuale Vicecapogruppo di Forza Italia, si è espressa sul recento addio alla Rai di Fabio Fazio e Lucia Annunziata, criticando aspramente i conduttori e tutti colore che si sono schierati dalla loro parte. Addirittura, li ha accusati di star applicando un’opera di vittimizzazione. “Stanno facendo tutto da soli. I Fazio, le Annunziata, ma anche tutti gli altri che stanno pensando di andarsene, non sono mai stati al centro di una rottamazione voluta dal centrodestra. Inutile facciano le vittime. Addirittura erano stati riconfermati”, sono state le sue parole.

Inoltre, l’ex conduttrice di Forum ha difeso l’attuale governo, sostenendo che non li avrebbero mai cacciati, a differenza di quello che è successo a lei e ad altri suoi colleghi in questi anni. Anzi, secondo Rita Dalla Chiesa, Fazio e Annunziata sarebbero dovuti rimanere proprio per rappresentare la voce fuori dal coro e lottare per la propria libertà di pensiero. “Avrebbero mantenuto la stima e il rispetto del loro pubblico. Invece hanno preferito far credere di essere stati cacciati, da noi brutti e cattivi. Sapete che c’è? Che la libertà di pensiero costa fatica. Troppo comodo, così”, ha concluso.