Drag Race Italia: fuori Zorzi, dentro un noto cantante! Il rumor

Tempo di rivoluzione nel cast di Drag Race Italia? Sembra proprio di sì, almeno secondo quanto si legge tra le nuove indiscrezioni. A parlare è Amedeo Venza su Instagram, il quale si dice certo del fatto che la terza stagione del programma non avrà tra i protagonisti in giuria Tommaso Zorzi. Nel 2021 la prima edizione del reality show in versione italiana è stata lanciata proprio con il vincitore del Grande Fratello Vip 5 su Discovery. Ora sembra che questa esperienza sia per lui giunta al termine.

Venza, che solitamente lancia i suoi gossip attraverso i social network, svela inoltre chi pare stia per prendere il posto di Zorzi in Drag Race Italia: Achille Lauro! Avete letto bene, nella giuria del reality show potrebbe approdare il giovane e ormai noto cantante italiano. Sarà davvero così? Per avere delle notizie ufficiali al riguardo bisogna attendere. Per il momento, infatti, queste restano solo indiscrezioni. Intanto, pare che oltre Lauro sia stato contattato un famoso duo della musica italiana.

Ebbene per la giuria di Drag Race Italia 3 sembra che la produzione abbia pensato di contattare Paola e Chiara. Le due sorelle sono tornate in scena con il brano Furore al Festival di Sanremo 2023. Un ritorno molto atteso dagli italiani, che per anni hanno atteso di rivedere Paola e Chiara nelle classifiche musicali. Pare, però, che l’attenzione sia puntata tutta su Achille Lauro attualmente, per quanto riguarda la giuria del reality.

Oltre questo, l’esperto di gossip parla della possibilità di non rivedere tra i giudici anche Chiara Francini. Al suo posto, invece, potrebbe arrivare “un giovane stilista di fama internazionale”, si legge. In questo caso non spunta fuori alcun nome. L’indiscrezione parla della riconferma solo per Miss Priscilla. Inoltre, pare che il programma non andrà più in onda su Discovery, bensì su MTV.

Quale sarà dunque il futuro televisivo di Tommaso Zorzi? Durante la sua esperienza al GF Vip ha conquistato milioni e milioni di telespettatori, tanto che ormai sembrava certo che avrebbe avuto una carriera rosea sul piccolo schermo. Per il momento non ci sono grandi novità da svelare. I fan sperano che, a questo punto, possa arrivare per lui un’importante colpo di scena in televisione.

Nel frattempo, Zorzi nei giorni scorsi ha dovuto smentire un folle gossip che lo riguardava e che ha iniziato a circolare sul web senza sosta. Lo stesso ex gieffino ha smentito il rumor che lo vedeva al centro di un percorso per cambiare sesso. Non solo, di recente Tommaso ha anche dato una risposta sui gossip che lo vedevano protagonista con l’ex fidanzato Tommaso Stanzani.