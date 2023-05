Tommaso Zorzi ha davvero intenzione di rifarsi il seno a breve, effettuando un cambio di sesso? Per quanto assurda possa sembrare, questa domanda sta realmente iniziando a circolare online nelle ultime ore. Non è dato sapere da chi o da dove sia partito questo delirio, sta di fatto che c’è chi ha davvero avuto il coraggio di diffondere la voce tramite i social. Il rumor delirante è così arrivato in breve tempo, via Instagram, al diretto interessato, che con la sua solita ironia ha risposto ai rumors, stranito e basito allo stesso tempo.

Si parta innanzitutto dal messaggio spuntato in un commento IG al di sotto di un post legato alle celebrazioni per il recente compleanno di Alfonso Signorini, alle quali ha partecipato per l’appunto anche lo stesso Tommazo Zorzi. L’utente @marcogiri74 a proposito ha scritto, preoccupato:

“A Milano gira voce che Tommaso Zorzi sta facendo il percorso per cambiare sesso…ma è vero? Che si stia rivolgendo a Giacomo Urtis e ha già fatto la mastoplastica additiva. Il fans club di Battipaglia in queste ore sta vivendo ore di apprensione perché è impossibile che due maschi alfa diventino donne. Siamo molto agitati, rispondici”

Nonostante non sia chiarissimo se il commento in questione fosse una domanda seria o una semplice boutade (magari a mo’ di sfottò? Chi lo sa?) Tommaso Zorzi si è comunque sentito in dovere di mettere i puntini sulle i nel merito della questione. L’influencer milanese ha così risposto “Tranquillizzo il fan club di Battipaglia che non ho il seno”, aggiungendo un punto di domanda finale utile per esprimere tutta la sua perplessità a riguardo.

Per quanto potrebbe sembrare scontato doverlo dire, insomma, no, Tommaso Zorzi non ha chiaramente intenzione di procedere al cambio di sesso.

Gli ultimi gossip su Tommaso Zorzi (quelli seri!)

Al di là delle recenti assurdità apparse sul web sul suo conto in tempi non sospetti si è parlato dell’ex vincitore del Grande Fratello Vip anche per ben altri motivi. Per esempio, in tempi non sospetti Zorzi si è esposto rispetto alla fine della sua relazione con Tommaso Stanzani, con cui ha mantenuto buoni rapporti e sulla quale, dice, alcuni hanno gettato inutile fango. Stanzani, dal canto suo, ha ammesso a Ciao Maschio di Nunzia De Girolamo di amare ancora l’ex “in un certo senso”.

L’ex ballerino di Amici oggi nel cast di Viva Rai 2, tra le altre cose, è stato uno degli ospiti del compleanno di Zorzi tenutosi a inizio aprile: alla festa, al contrario era ovviamente assente la migliore amica Aurora Ramazzotti, giustificata dal fatto che in quel periodo si stava preparando per diventare madre del piccolo Cesare Augusto.