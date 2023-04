Ancora una volta Aurora Ramazzotti torna sui social per commentare e condividere spezzoni della sua nuova vita da mamma. La nascita di Cesare Augusto ha certamente cambiato gli equilibri della famiglia, ma per lei e il compagno Goffredo Cerza quella della maternità si sta rivelando un’esperienza ricca di emozioni. Nelle scorse ore la neo mamma ha deciso, tramite alcune stories sul suo profilo Instagram, di coinvolgere i suoi followers in un argomento molto dedicato e a lei caro.

“Inspiegabile la gioia di una doccia”

L’influencer ha deciso di prendersi del tempo per se stessa e di sfruttarlo in parte per condividere con i suoi follower un pensiero molto profondo sulle prime settimane da genitore. Essere mamma è un gioia enorme, che le ha insegnato ad apprezzare l’importanza di piccoli momenti come quelli di una doccia calda. “In gravidanza ero molto stanca. Quasi ogni volta che qualcuno mi chiedeva come stessi e lo dicevo, la risposta era “Ahhh, vedrai, vedrai”. “Sarai ancora più stanca dopo!”“. Queste le frasi di apertura del lungo post pubblicato dalla figlia di Michelle Hunziker ed Eros Ramazzotti.

La ragazza rivela come per lei sia stato molto più pesante il periodo della gravidanza rispetto alle prime settimane da genitore: “È passato quasi un mese e sto ancora aspettando di sentirmi più stanca che in gravidanza come mi dicevano.” E sul momento del parto rivela: “Il mio parto è stato molto complicato, ma lo ricordo comunque come uno dei momenti più incredibili della mia vita.” Ciò che la neo mamma vuole intendere è che, molto probabilmente, le persone con le quali aveva avuto occasione di parlare prima di partorire l’avevano spaventata, raccontandole storie da lei definite “catastrofiche e non richieste, da far venire il mal di testa a chiunque.”

Infine, da quando è nato il bambino, la Ramazzotti rivela di sentirsi dire quasi sempre la stesa cosa “Ahhh vedrai, vedrai, all’inizio sono tutti bravi. È dopo il problema!” La ragazza ha colto l’occasione per sottolineare come tante volte le persone ci tengano a condividere le loro esperienze negative, come se provassero sollievo nel sapere che qualcun altro ha vissuto ed affrontato le stesse difficoltà.

A conclusione della lunga riflessione, la neo mamma afferma di aver imparato una lezione molto importante da tutta questa vicenda: “Una cosa che tutto questo mi ha insegnato è avere rispetto della delicatezza di certe situazioni”. E ammette: “Non ci avevo mai pensato prima, finché non lo vivi non lo sai.”

La ragazza, che è sempre stata molto sincera con i suoi followers riguardo le sue paure e le sue riflessioni, afferma che d’ora in avanti cercherà di accertarsi che la persona con la quale sta parlando sia pronta ad accogliere la sua esperienza prima di raccontarla. “Nella delicatezza di certe cose meglio essere sicuri. Solo un pensiero.”

La nuova vita di Aurora Ramazzotti

La nascita di Cesare Augusto ha cambiato per sempre la vita di Aurora Ramazzotti e della sua “famiglia allargata“. In particolare, la neo nonna 2.0 Michelle Hunziker non ha mai fatto mistero di essere letteralmente entusiasta di questa nuova sfida che la vita le ha messo davanti. A testimonianza di ciò, la cameretta che la showgirl ha fatto preparare nel suo appartamento per il primo nipotino.

Recentemente Aurora ha anche parlato di alcune difficoltà nel guardarsi allo specchio. A circa un mese dal parto ha condiviso con i suoi fan alcune riflessioni sull’argomento. La neo mamma è riuscita ad accettare i cambiamenti del suo fisico e, ora, guardare la sua immagine riflessa nello specchio non la spaventa affatto.