Michelle Hunziker a Verissimo: rivelazioni sulla maternità di Aurora

La puntata pasquale di “Verissimo” di domenica 9 aprile si è aperta con un’intervista a Michelle Hunziker. La conduttrice, da poco tornata dietro il bancone di “Striscia la notizia” insieme a Gerry Scotti, è stata ospite di Silvia Toffanin per parlare del nuovo nipotino avuto dalla primogenita Aurora Ramazzotti e della sua nuova vita da neo-nonna. La showgirl svizzera ha raccontato dell’immensa emozione vissuta il giorno della nascita del piccolo Cesare, avvenuta lo scorso 30 marzo. Stando a quanto ha raccontato, Michelle era presente durante il momento del parto, insieme al compagno della figlia e padre del bambino, Goffredo Cerza: “Ero lì presente, l’ho visto nascere Cesare e solo ora capisco l’emozione dei nonni davanti a un bambino che esce dal ventre di tua figlia”.

Michelle Hunziker e l’ammirazione per la figlia Aurora

La Hunziker ha raccontato di star vivendo un momento d’oro e di non riuscire a contenere la felicità per l’arrivo del nipotino. Inoltre, ha parlato con commovente ammirazione di Aurora, lodandone la forza e la tenacia dimostrata nel riuscire ad affrontare un’esperienza così importante come la maternità ad un’età anche abbastanza giovane. La sua bambina è diventata una vera e proprio guerriera: “Non avrei pensato, mai mai, che fosse una guerriera come lo è stata in questo frangente, ed è super brava. È proprio diventata mamma dal primo istante in cui ha visto il suo bebè ed è stato pazzesco”. Nonostante siano passati solo pochi giorni, Michelle ha già potuto constatare che genitori fantastici sono e saranno sia Aurora che Goffredo: “Sono super bravi. Sapevo che sarebbero stati dei bravi genitori, ma è mia figlia e io la vedo sempre come una bambina”.

Michelle Hunziker: ecco come sta vivendo nonno Eros l’arrivo di Cesare

Naturalmente, Silvia Toffanin non poteva perdere l’occasione per chiedere come stesse vivendo Eros Ramazzotti l’arrivo del suo primo nipote. Negli ultimi giorni il cantante è stato travolto dalle polemiche per non essere suppostamente ancora andato a trovare il piccolo Cesare. Adesso, Michelle ha detto la sua su come la voce di “Più bella cosa” sta affrontando questo nuovo arrivo in famiglia. “Ormai ci chiamiamo nonno e nonna, fa ridere questa cosa, comunque anche lui è super emozionato“, ha detto senza scendere troppo nei dettagli. Ugualmente emozionate anche le figlie minori della conduttrice, Sole e Celeste. Le bambine, di 9 e 8 anni, sono al settimo cielo dopo essere diventate zie e vogliono passare ogni momento possibile con lui: “Sole dice ‘Cesare è mio’, hanno già questo possesso. Piano piano lo vivremo, prima è di mamma e papà, si devono godere questo momento sacro”.

Nonostante Michelle sia sempre stata al fianco della figlia, sia lei che il fidanzato stanno cercando di godersi questi primi giorni di vita di Cesare tra di loro e con la maggiore tranquillità possibile. I momenti da passare con le rispettive famiglie (allargate e non) verranno più avanti: “Quando hai appena partorito c’è quel momento dell’allattamento, il silenzio in casa, il bebè che dorme, è sacro e bellissimo e se lo devono godere”. Tuttavia, pare che il ritorno alla normalità avverrà molto presto e nonna Michelle è stata già prenotata per la prima ‘sessione’ da babysitter del piccolo: “A giorni mi sa che me lo molleranno per qualche ora perché devono fare delle commissioni“.