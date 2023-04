Eros Ramazzotti e Dalila, che amore: Michelle Hunziker profetica

Eros Ramazzotti pare proprio che abbia ritrovato nuovamente ristoro sentimentale dopo la fine del matrimonio con Marica Pellegrinelli. E no, non c’è stato alcun ritorno di fiamma con l’ex prima moglie, una certa Michelle Hunziker, nonostante qualche dichiarazione avvia di recente accesso i sogni dei fan. Il cantante romano da mesi fa coppia fissa con Dalila Gelsomino, giovane nata a Milano il 6 marzo del 1989, con alle spalle studi al liceo classico Beccaria (fu compagna di banco di Matilde Gioli) e all’Università Cattolica del Sacro Cuore in Economia e Gestione dei Beni Culturali e dello Spettacolo (ha poi affinato ulteriormente il suo percorso di studi con una borsa di studio alla New York University at Albany).

Pochi dubbi sul fatto che la coppia ci sia e che l’amore non manchi. Nelle scorse ore Dalila ha postato una tenera foto con l’artista, segno che la relazione procede a gonfie vele. Come prima accennato, è la prima volta, da quando è naufragato il rapporto con la Pellegrinelli, che Ramazzotti non smentisce di essersi fidanzato. Insomma, se il gossip fosse falso avrebbe derubricato la vicenda come ha fatto in tutti i casi precedenti: “Sono single, solo un’amicizia”. Con Dalila non è così ed ora suonano ancor più profetiche le parole che Michelle Hunziker ha pronunciato una decina di giorni fa a Felicissima Sera, da Pio e Amedeo.

La conduttrice elvetica, dopo aver detto di aver ritrovato uno stupendo legame (ma solo d’amicizia) con l’ex marito, ha puntualizzato: “Ora si è anche fidanzato”. Altrimenti detto, Eros non è più single, con la Gelsomino fa sul serio. D’altra parte, se l’ex moglie si permette di dirlo in tv innanzi a milioni di persone, qualcosa di vero ci dovrà pur essere.

Non è però ancora arrivato il momento di fare annunci amoroso. E forse non lo sarà mai: Ramazzotti si è sempre tenuto il più possibile alla larga del gossip, vivendo le proprie relazioni con parecchio riserbo. Insomma, non ha bisogno di spifferare ai quattro venti di aver iniziato una nuova love story. Anche perché ormai è tutto chiaro: il suo cuore batte per Dalila, inutile aggiungere altro.