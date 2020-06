Pago, vetro macchina rotto e portafogli rubato: il video su Instagram

Pago ha pubblicato di recente una storia in cui racconta la sua ultima disavventura milanese. Non è successo nulla di grave – queste almeno le parole del cantante – ma non avrebbe fatto piacere proprio a nessuno iniziare la giornata in questo modo. Di cosa parliamo esattamente? L’ex concorrente del Grande Fratello Vip 4 e protagonista assoluto di Temptation Island Vip 2 ha mostrato ai fan un video in cui si mostra sconcertato per ciò che hanno fatto alla sua macchina: nel filmato si vede il cantautore inquadrare uno dei finestrini anteriori spaccato; nessun altro danno, a quanto pare, ma capirete senz’altro che è quel poco che basta per far iniziare una giornata non proprio al top. E infatti nelle storie successive Pago, pur avendo cercato di mantenere la calma dopo aver scoperto il fattaccio, ha voluto sfogarsi e far passare la rabbia in palestra.

Pago, brutta disavventura a Milano: lo sfogo del cantautore su Instagram

A un certo punto delle storie Pago ha dichiarato che dopo la palestra e il meccanico si sarebbe andato a far benedire, anche se poi ha ritrattato tutto: “I problemi veri sono altri”, ha spiegato il cantautore che però è ovviamente parso dispiaciuto e irritato per quanto subito. Anche perché in auto c’era un portafogli che fortunatamente era quasi vuoto; a spiegarlo è stato sempre lui che almeno da questo punto di vista non ci è sembrato preoccupato per niente: “Magari – queste le parole prima di andare in palestra – quel portafogli che mi hanno rubato, che poi non c’era niente dentro ma era lì per sbaglio, servirà a qualcuno per mangiare e per bere, e che Dio lo benedica!”. Dite che in giornata ritornerà sull’accaduto? Per il momento sembra di no.

La nuova vita di Pago dopo la fine della storia con Serena Enardu

Ricordiamo che anche se Pago è conosciuto soprattutto come cantautore è tornato alla ribalta in quest’ultimo anno per la sua partecipazione a Temptation Island Vip 2 con Serena Enardu: qui lei si affezionò ad Alessandro Graziani, poi divenuto corteggiatore di Giovanna Abate a Uomini e Donne, e trovò la forza di lasciarlo; Pago sembrava aver messo una pietra sopra all’esperienza vissuta nel docu-reality dell’estate e al Grande Fratello Vip 4 ci era parso molto solare e tutt’altro che intenzionato a riaprire le porte al passato: cosa che invece è accaduta perché proprio durante il reality lui e Serena tornarono assieme. Come ben sapete, oggi i due non sono più una coppia e nonostante la disavventura di poche ore fa il cantautore pare aver cominciato a ricostruirsi un futuro senza di lei.