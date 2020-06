Serena e Pago, la Enardu furiosa dopo Uomini e Donne: “Malati di mente”

Pago e Serena Enardu, la storia arriva a Uomini e Donne: Gabriele Parpiglia ospitato da Maria De Filippi

Come tutti sapete, la relazione tra Pago e Serena Enardu è finita per sempre e nel peggiore dei modi: non ci sono i presupposti perché si possa pensare che il cantautore e l’ex tronista di Uomini e Donne tornino assieme, visto che troppe, e molto pesanti, sono state le accuse e le cose dette e sarebbe davvero strano che a un certo punto, deposte le armi, si ritrovasse la serenità di un tempo. Anche perché la situazione è degenerata con la puntata di oggi di Uomini e Donne, in cui Gabriele Parpiglia è stato invitato da Maria De Filippi per un motivo ben preciso, spiegato dalla stessa conduttrice: Maria voleva che cadesse qualsiasi sospetto sull’eventuale nuova frequentazione tra Alessandro e Serena, dato che la storia tra lei e Pago è finita proprio quando lui ha deciso di lasciare la trasmissione. Una coincidenza che rischiava – come potete ben immaginare – di danneggiare la reputazione del programma e che ha quindi richiesto l’intervento della padrona di casa.

Serena, Pago e Alessandro Graziani: il confronto inaspettato a Uomini e Donne

Serena non ha gradito per niente le parole di Parpiglia che, per farla breve, ha detto chiaramente che la Enardu si è vista con Alessandro Graziani molte più volte rispetto a quelle dichiarate da entrambi; Alessandro gli ha risposto che l’ultima volta che si son sentiti è stata il 31 ottobre, quando lei gli ha fatto capire che non poteva funzionare: ciò significa che durante l’esperienza di lui a Uomini e Donne non ci sono stati contatti, niente di niente. La discussione è andata avanti per molto tempo – e lo stesso Alessandro a un certo punto ha indirettamente invitato Pago a parlargli senza far intervenire alcun intermediario -, ed è stato proprio durante la messa in onda che Serena ha pubblicato delle storie su Instagram dicendosi basita. Come non esserlo, del resto, visto che il confronto a UeD era del tutto inaspettato e i contenuti non erano trapelati in rete.

News Serena e Pago, la Enardu furiosa su Instagram per la puntata: “Malati di mente”

“Povero Alessandro – queste alcune delle dichiarazioni dell’ex tronista e concorrente del Grande Fratello Vip 4 –, mi dispiace… Ti chiedo scusa da subito… Per aver dovuto subire questo polverone… Cioè… Voi avete costruito quattro mesi di relazione – ha aggiunto riferendosi alle allusioni sulla frequentazione con Graziani –… Ma io veramente… va beh, basta! Una cosa la voglio dire: in tutto questo periodo ho sempre pensato che la cosa peggiore fosse l’ignoranza… Oggi forse sono i visionari, i cantastorie, sono quelli che si convincono… La verità è che ci sono persone che si convincono di cose, te le attribuiscono e le fanno pagare. C’è da aver paura di queste persone più che dell’ignoranza… dei malati di mente!”. Le parole usate dalla Enardu sono senz’altro molto forti e siamo sicuri che porteranno lo stesso Pago a rispondere, anche perché la puntata andata in onda ha coinvolto tutti e UeD è seguito da milioni di persone.

Serena e Pago, storia finita per sempre: i tanti dubbi sulla relazione

Continua il caos dunque sui due ex ed è un vero peccato che stia accadendo tutto questo, visto che una relazione così lunga meriterebbe senza dubbio maggior rispetto e altri toni. Già con Temptation Island Vip e il Grande Fratello Vip i due non erano riusciti a convincere il pubblico della bontà dei loro sentimenti; con una puntata del genere, seguita da una comunque legittima reazione da parte della Enardu, dubitiamo che sia rimasto qualcuno a crederci ancora. Vedremo a questo punto quale sarà il prossimo capitolo che scriveremo su questa storia infinita.