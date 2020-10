Pago sta lasciando il segno a Tale e Quale Show 2020. Il cantante sardo, ex marito di Miriana Trevisan, è uno dei concorrenti più apprezzati e stimati di questa edizione. In ogni puntata riesce sempre ad ottenere un punteggio alto e ha addirittura vinto una serata con l’imitazione (assai complicata) di Fabrizio Moro. Una gioia immensa per il 49enne che sognava da tempo di partecipare al programma Rai di Carlo Conti. Un format dove Pacifico Settembre – questo il vero nome di Pago – può finalmente mostrare tutto il suo talento, lontano da gossip e malelingue. A tal proposito, in una intervista rilasciata al settimanale Mio l’artista non ha nascosto di preferire Tale e Quale Show al Grande Fratello Vip, reality show al quale ha partecipato lo scorso gennaio. Una trasmissione non facile per Pago, che ha dovuto affrontare un lungo percorso con l’ormai ex fidanzata Serena Enardu. Entrato come papabile vincitore ne è uscito sommerso dalle critiche per la scelta di perdonare l’ex tronista di Uomini e Donne.

Pago ricorda il Grande Fratello Vip con Serena Enardu

“Sono più felice di fare Tale e Quale Show rispetto al Grande Fratello Vip: qui finalmente canto”, ha fatto sapere Pago a Mio. “Grande Fratello Vip? L’ho vissuto molto male. Nella Casa mi è venuta l’ansia, più di una volta. Fin dall’inizio. Lì non dovevo fare il mio mestiere, ma comunque dovevo esibirmi. Qui è tutto diverso. Sono più a mio agio, anche con gli altri concorrenti. Sono tutti più rilassati. E pensiamo tutti a divertirci”, ha spiegato Pacifico Settembre. Nonostante questo l’ex fiamma di Serena Enardu non rinnega nessuna delle sue scelte di vita e fa tesoro di tutto quello che ha vissuto. “Ogni esperienza insegna qualcosa. Non sono una di quelle persone che guarda indietro e dice che qualcosa non la rifarebbe. Sarebbe troppo bello e facile. Mi assumo le responsabilità di tutto quello che ho fatto e non rinnego nessuna delle mie scelte”, ha puntualizzato.

Pago oggi: il cantante non vuole definirsi single

Nonostante la tormentata storia d’amore con Serena Enardu sia finita da mesi, Pago oggi non vuole etichettarsi come single. “Io sono sempre innamorato. Della vita e dell’amore. La mia famiglia è importantissima, è il mio amore”, ha sottolineato il cantautore, papà di Nicola, nato undici anni fa dal legame con Miriana Trevisan. Ma in che rapporti sono attualmente Pago e Serena? A chiarire la situazione ci ha pensato la stessa Serena che in una intervista al nostro portale ha fatto sapere che capita ogni tanto di sentirsi. Non solo: quando Pago è a Cagliari non rinuncia a un caffè e quattro chiacchiere con la sua ex compagna. Dal canto suo Pacifico ha deciso di non tirare più in ballo le sue faccende di cuore: nel suo imminente futuro solo musica e spettacolo. Di recente però non ha potuto fare a meno di difendere Serena dagli attacchi di Tommaso Zorzi e Francesco Oppini al Grande Fratello Vip.