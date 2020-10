Pago e Serena Enardu rispondono alle offese di Oppini e Zorzi al GF Vip

Anche alla quinta edizione del Grande Fratello Vip si parla di Pago e Serena Enardu. L’ex coppia formata dal cantante e dall’ex tronista di Uomini e Donne è stata protagonista indiscussa della quarta edizione e ancora oggi fa discutere i concorrenti. Nei giorni scorsi Pago e Serena sono stati oggetto di una discussione tra Tommaso Zorzi e Francesco Oppini. I due hanno duramente attaccato la Enardu, tirando in ballo pure il caso della svastica sulla torta, che tanto ha fatto chiacchierare la scorsa estate. Se Pacifico Settembre è stato bollato come un bravo ragazzo, diversa è l’opinione della web influencer sarda. Zorzi l’ha definita orrenda, mentre per il figlio di Alba Parietti è una persona finta, arrivista e costruita. Oppini ritiene il percorso di Serena a Temptation Island Vip una vera e propria vergogna mentre per Tommaso la Enardu ha un’autostima spropositata che non la rende di certo un personaggio positivo agli occhi della gente. Dichiarazioni piuttosto dure che hanno portato Pago e Serena a replicare sui social network, non nascondendo fastidio e irritazione per quanto detto nella Casa più spiata d’Italia.

Pago e Serena Enardu replicano alle parole di Francesco Oppini e Tommaso Zorzi

“Ma le parole non avevano un peso? “Orrenda, arrivista, finta, costruita. Pago la schifa”. Queste parole rivolte a una donna, una madre, una totale sconosciuta, non hanno un peso. Io credo proprio di sì”, ha replicato Serena Enardu in una storia di Instagram. In una intervista concessa a Gossipetv la gemella di Elga ha annunciato azioni legali: “Zorzi mi ha dato della scema. Tra l’altro vedo che si vanta della sua laurea in economia. E quindi? La sventoli come se fosse il cartellino della polizia? Che poi, a voler ben vedere, si ritrova a fare l’influencer e il Grande Fratello Vip proprio come la ‘scema’ Con lui ci vedremo in un’altra sede”. Non è rimasto in silenzio Pago, anche se di recente ha dichiarato di non voler più parlare della sua vita privata. “In un noto programma a me molto caro si è di nuovo parlato di Pago e Serena. Non avete altri argomenti, ok. Ma, al di là che non sono qui per difendere Serena che si difende benissimo da sola e al di là del fatto che sono usate parole orrende contro una madre, mi sono state messe in bocca parole che non ho detto. Chi mi conosce lo sa”, ha affermato il cantante in un video diffuso sui social network.

In che rapporti sono oggi gli ex fidanzati Pago e Serena Enardu

Come spiegato dall’imprenditrice sarda, Pago e Serena Enardu hanno oggi un rapporto disteso. I due sono tornati a sentirsi dopo un lungo periodo di silenzio. La 44enne ha ammesso che ad aver rovinato la storia sono stati alcuni problemi legati alla quotidianità. Delle incomprensioni che nessuno dei due è riuscito a superare. Al contrario Pacifico Settembre ha parlato nei mesi scorsi di un terzo incomodo, l’ex tentatore di Temptation Island Vip Alessandro Graziani. Serena ha sempre negato, ribadendo che con il pallavolista c’è stata solo una bella amicizia.